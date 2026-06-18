مرسيدس AMG GLE 63 تظهر لأول مرة.. مواصفات وصور

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027، وتنتمي GLE 63 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

محرك مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، بجانب نظام هجين خفيف (MHEV) بجهد 48 فولت، وبها قوة 612 حصان، وبها عزم دوران 850 نيوتن/متر.

مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

تتسارع مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 280 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

تأتى سيارة مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4924 مم، وعرض 2157 مم، وارتفاع 1705 مم .

مواصفات مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات معدنية كبيرة تصل إلى مقاس 22 بوصة، وشبك أمامي خاص بـ AMG ، وبها مخارج عادم مزدوجة رياضية، شبك AMG الجديد، وبها فتحات تهوية أكبر، وبها إضاءة LED، وبها صدادات أمامية وخلفية رياضية، وبها عجلات رياضية جديدة مقاس 23 بوصة، وبها جلد النابا الفاخر، وتطعيمات من الكربون .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

في عام 1886 قدم كارل بنز سيارة "موتورفاجن" ، وهي براءة اختراع لأول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي في العالم، وفي عام 1901 ظهر اسم العلامة التجارية "مرسيدس" رسمياً للمرة الأولى، وهو اسم طراز سيارة تم ابتكاره وتسميته نسبة إلى "مرسيدس يلينك" ابنة تاجر السيارات النمساوي إميل يلينك.

مرسيدس AMG GLE 63 موديل 2027

وفي عام 1926 تأسست شركة مرسيدس بنز في شتوتجارت بألمانيا، وذلك إثر اندماج تاريخي بين شركتي "بنز وشركاؤه" التي أسسها كارل بنز وشركة "دايملر" التي أسسها جوتليب دايملر .