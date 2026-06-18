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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر أودي A6 Allroad موديل 2027 في السعودية | صور

أودي A6 Allroad موديل 2027
أودي A6 Allroad موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي A6 Allroad موديل 2027، وتنتمي A6 Allroad لفئة السيارات العائلية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أودي A6 Allroad موديل 2027

مواصفات أودي A6 Allroad موديل 2027

أودي A6 Allroad موديل 2027

زودت سيارة أودي A6 Allroad موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، انه تم زيادة الارتفاع عن سطح الأرض بمقدار 34 مم، وزاد عرض السيارة بمقدار 111 مم كاملة، وهذا يجعلها أول نسخة Allroad في التاريخ تأتي بهيكل أضخم وأعرض، وتم توسيع المحورين الأمامي والخلفي لاستيعاب خيارات جنوط عملاقة تصل إلى مقاس 21 بوصه محاطة بإطارات عريضة .

محرك أودي A6 Allroad موديل 2027

تحصل سيارة أودي A6 Allroad موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 362 حصان، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي A6 Allroad موديل 2027

تتسارع سيارة أودي A6 Allroad موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 20.7 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي A6 Allroad موديل 2027

ويوجد من سيارة أودي A6 Allroad موديل 2027 محرك اخري سعة 3000 سي سي، بجانب نظام هجين بسيط مع تقنية تضمن انعدام تأخر التيربو، وتنتج قوة 295 حصان وعزم دوران يبلغ 580 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر أودي A6 Allroad موديل 2027

أودي A6 Allroad موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة أودي A6 Allroad موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 336 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة أودي A6 Allroad موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 349 ألف ريال سعودي .

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