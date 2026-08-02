تصعيد بـ غزة وتحركات عسكرية بأوكرانيا.. شهداء في غارات إسرائيلية وإنذار جوي في كييف

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد 14 فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد وتيرة القصف.

نازحين في حي الرمال

وأضاف أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، إلى جانب إصابة ثمانية آخرين، وسط استمرار استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين.

تفعيل صفارات الإنذار

وفي تطور منفصل، أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى رصد خمس طائرات مسيرة متجهة نحو العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار، في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات الجوية في أوكرانيا.