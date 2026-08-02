استشهاد 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كشفت مصادر في مستشفيات غزة عن إستشهاد 15 قتيل بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ومنذ دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تتواصل الخروقات الإسرائيلية عبر عمليات القتل والاعتقال والتوغل، ما أسفر عن استشهاد 1230 فلسطينيًا وإصابة 4076 آخرين، إضافة إلى زيادة حجم الدمار.

وجاء التوصل إلى الاتفاق بعد حرب بدأت في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت، وفق أرقام فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال معظم البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.