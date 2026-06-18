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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات هاتشباك 2026 كهربائية في السوق المحلي

سيارات هاتشباك 2026 كهربائية
سيارات هاتشباك 2026 كهربائية
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه سبارك اى فى، وبى واى دى دولفن، ودونج فنج بوكس 430، وجيلي اي اكس 2، واركفوكس تي 1 .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

قوة سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تصل إلي 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 395 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42.3 كيلووات/ساعة، وبها قوة 94 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

سرعة سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 القصوي تصل إلي 130 كم/ساعة، وبها قوة 74 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

تباع سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

عزم دوران سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 يصل إلي 176 نيوتن/متر، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 140 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 425 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

يمكن لسيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 101 حصان، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

يصل سعر سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 999 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات جيلي اي اكس 2 موديل 2026 دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 دونج فنج بوكس 430 بى واى دى‬ دولفن اركفوكس تي 1 موديل 2026 تي 1 موديل 2026 شيفروليه سبارك اى فى طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية

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