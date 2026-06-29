رنج روفر HSE سبورت 2026 تنطلق بقوة 460 حصانًا.. صور

تمتعت رنج روفر بتاريخ طويل في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث استطاعت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات المتخصصة في هذه الفئة.

وتعد عائلة سبورت من أكثر طرازات العلامة انتشارًا، بعدما تمكنت من تقديم مفهومًا يجمع بين الأداء الرياضي والاستخدام العملي، ومن أشهر الاصدارات الحديثة لموديلا 2026، هي فئة Dynamic HSE التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

رنج روفر HSE سبورت 2026

أبعاد رنج روفر HSE سبورت 2026

تعتمد رنج روفر سبورت HSE موديل 2026 على تصميم يرتكز إلى أبعاد كبيرة، حيث يبلغ طول السيارة 4946 مم، بينما يصل عرضها إلى 2003 مم، ويبلغ ارتفاعها 1820 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2997 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2340 و2735 كيلوجرامًا.

الفئة الهجينة القابلة للشحن بقوة 460 حصانًا

تقدم رنج روفر الفئة Dynamic HSE P460 PHEV بمنظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى 460 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 660 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع كلي AWD.

رنج روفر HSE سبورت 2026

وتعتمد هذه النسخة على بطارية بسعة 31.8 كيلوواط ساعة، تتيح السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 122 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، كما تدعم أكثر من خيار للشحن، حيث يستغرق الشحن الكامل عبر التيار المتردد نحو 15 ساعة باستخدام الشحن القياسي، بينما ينخفض إلى نحو 5 ساعات مع الشاحن الأسرع، في حين يمكن شحن البطارية من 0 إلى 80% عبر الشحن السريع بالتيار المستمر خلال 40 دقيقة.

وتصل السرعة القصوى لهذه الفئة إلى 225 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 5.5 ثانية للتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، كما تبلغ قدرة السحب 3000 كيلوجرام.

رنج روفر Dynamic HSE P360 MHEV

توفر رنج روفر أيضًا الفئة Dynamic HSE P360 MHEV التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مدعوم بمنظومة هجينة خفيفة، وتولد هذه النسخة قوة إجمالية تبلغ 360 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع رباعي دائم.

رنج روفر HSE سبورت 2026

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الفئة 225 كيلومترًا في الساعة، بينما تتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية، كما تأتي بخزان وقود سعته 90 لترًا، وتوفر قدرة سحب تصل إلى 3500 كيلوجرام.

الفئة الأعلى أداءً بمحرك V8 توين تيربو

تطرح رنج روفر الفئة Dynamic HSE P530 MHEV المزودة بمحرك بنزين V8 توين تيربو سعة 4.4 لتر، مدعوم بمنظومة هجينة خفيفة، وتولد هذه النسخة قوة تصل إلى 530 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر.

رنج روفر HSE سبورت 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي AWD، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة، وتحتاج السيارة إلى 4.5 ثانية فقط للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، كما تأتي بخزان وقود سعة 90 لترًا، وتوفر قدرة قطر تبلغ 3500 كيلوجرام.