مواصفات BYD أتو 3 موديل 2026 الكهربائية.. وهذا سعرها

تواصل شركة BYD توسيع حضورها في السوق السعودية؛ من خلال تقديم أتو 3 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

بي واي دي أتو 3 والمنظومة الكهربائية

تعتمد BYD أتو 3 موديل 2026 على محرك كهربائي واحد يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، كما تستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

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وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك 201 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 310 نيوتن متر، وزودت السيارة ببطارية تبلغ سعتها 60.48 كيلوواط ساعة، وهو ما يسمح لها بقطع مسافة تصل إلى 420 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تجهيزات BYD أتو 3

تضم BYD أتو 3 موديل شاشة معلومات وترفيه قياس 12.8 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تحتوي على شاشة عدادات رقمية بقياس 5 بوصات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي، وإضاءة محيطية داخلية، ومقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أنظمة السلامة والأمان

حرصت BYD على تزويد أتو 3 موديل 2026 بمجموعة من تقنيات السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد نزول المنحدرات.

وتضم BYD أتو 3 موديل نظام تثبيت السرعة، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، ونظام التحذير من التصادم الخلفي، فضلًا عن حساسات الركن الأمامية والخلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا الرؤية الخلفية، والوسائد الهوائية التي توفر مستوى إضافيًا من الحماية للركاب.

سعر BYD أتو 3 موديل 2026 في السعودية

تتوفر BYD أتو 3 موديل 2026 في السوق السعودية بسعر يبدأ من 99,900 ريال سعودي.