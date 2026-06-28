مواصفات نيسان باترول 2026 وسعرها في السعودية

تواصل نيسان تقديم باترول 2026 باعتبارها واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودية، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة الـ SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم نيسان باترول 2026

تعتمد نيسان باترول 2026 على تصميم كبير الحجم يعكس طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 5350 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2030 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1945 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3075 ملم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 244 ملم، في حين يبلغ وزنها دون ركاب 2714 كيلوجرامًا.

نيسان باترول 2026

وتضم السيارة جنوط رياضية، مع شبكة أمامية كبيرة الحجم، إشارات ضوئية ناحية المرايات، بالإضافة إلى عواكس ضوئية، وحساسات حركة، إلى جانب كاميرا لسهولة الاصطفاف، وحزمة ضوئية أمامية وخلفية بإضاءة تعتمد على تقنية LED.

محرك نيسان باترول 2026

تتوفر السيارة بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.8 لتر يعتمد على نظام الاحتراق الداخلي، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات.

وتصل القوة القصوى لهذا المحرك إلى 316 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 386 نيوتن متر، كما تحقق هذه النسخة معدل استهلاك وقود يبلغ 9.7 كيلومتر لكل لتر.

نيسان باترول 2026

نيسان باترول 2026 ونسخة توين تيربو

وتطرح نيسان أيضًا نسخة أكثر قوة تعتمد على محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع رباعي.

وتبلغ القوة الإنتاجية لهذه الفئة 425 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 700 نيوتن متر، كما تسجل هذه النسخة معدل استهلاك وقود يبلغ 10.1 كيلومتر لكل لتر.

أسعار نيسان باترول 2026 في السوق السعودية

تبدأ أسعار نيسان باترول 2026 في السعودية من 270,999 ريال للفئات الأساسية، بينما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 450,999 ريال.