لتحدي السباقات .. بورشه تستعد لإطلاق نسختها 911 GT4 اعرف السعر | صور

تواصل بورشه توسيع حضورها في عالم السيارات الرياضية المخصصة للحلبات، حيث تستعد للكشف عن النسخة الجديدة 911 GT4، التي تأتي ضمن سلسلة الطرازات عالية الأداء التي طورتها العلامة الألمانية لعالم السرعة والسباقات.

محرك بورشه 911 GT4

تأتي بورشه 911 GT4 الجديدة بمحرك مستوحى من سيارة 911 Cup التي ارتبطت بعالم التسارع، من نوع سداسي الأسطوانات بوكسر سعة 4.0 لتر، يركز على تقديم أداء مرتفع واستجابة سريعة خلال القيادة.

بورشه 911 GT4

ويستطيع محرك بورشه 911 GT4 أن ينتج قوة تصل إلى 512 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 491 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة مكون من 6 سرعات تسلسلية، بما يتيح تنفيذ عمليات تبديل السرعات بسرعة تتناسب مع متطلبات القيادة الرياضية.

بورشه 911 GT4

تجهيزات بورشه 911 GT4 الخارجية

حصلت بورشه 911 GT4 على عدد من العناصر الخارجية التي تستهدف تحسين الثبات والانسيابية الهوائية، حيث زودت السيارة بممتصات صدمات قابلة للتعديل بشكل مستقل، ما يسمح بضبط إعدادات نظام التعليق وفقًا لطبيعة القيادة أو متطلبات الحلبة.

بورشه 911 GT4

كما تحمل السيارة الجديدة هوية بورشه من خلال ملصقات خارجية مخصصة، مع طلاء يجمع بين اللونين الأحمر والأسود، إضافة إلى عجلات رياضية صممت لتناسب طبيعة هذا الإصدار الموجه للأداء، وبجناح خلفي قابل للتعديل عبر 11 وضعية مختلفة.

بورشه 911 GT4

مقصورة بورشه 911 GT4

زودت بورشه 911 GT4 بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من أنظمة القيادة بسهولة، مع تصميم يركز على منح السائق تحكمًا أكبر أثناء القيادة، كما تضم شاشة ملونة بقياس 10.3 بوصة تعرض بيانات الأداء والمعلومات الخاصة بالسيارة بصورة مباشرة، إلى جانب مقاعد رياضية توفير دعم أفضل للجسم أثناء المنعطفات والقيادة بسرعات مرتفعة، بما يتناسب مع طبيعة السيارة المخصصة للمنافسات.

بورشه 911 GT4

سعر بورشه 911 GT4 الجديدة

ستقدم بورشه النسخة الجديدة 911 GT4 R في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 375 ألف دولار أمريكي.