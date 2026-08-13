بأسلوب المغافلة .. حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بالبحيرة، بحبس المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل محل تجارى بالبحيرة بأسلوب “المغافلة”، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل محل تجارى بالبحيرة بأسلوب "المغافلة".



بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من (مالك سوبر ماركت – مقيم بدائرة المركز) بقيام (عامل – مقيم بذات الدائرة) بسرقة مبلغ مالى من المحل ملكه بأسلوب "المغافلة".



كواليس ضبط المتهم

أمكن ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزته هاتفى محمول "من متحصلات الواقعة" – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.