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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار أودي A3 موديل 2027 في السعودية

سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان
سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي A3 موديل 2027 ، وتنتمي A3 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتستهدف A3 شريحة الشباب الباحثين عن سيارة صغيرة الحجم .

سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان 

مواصفات أودي A3 موديل 2027

سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان 

زودت سيارة أودي A3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة موحدة لعرض بيانات السرب، ويحافظ التصميم الخارجي على هوية أودي الأنيقة مع خطوط حادة، وبها شبك أمامي بارز، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED تمنح السيارة مظهر عصري، وبها شاشة رقمية مقاس 11.9 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.8 بوصة، وبها شريط تزييني أعرض بخيارات متعددة، وبها نظام Park Assist Pro للركن الذاتي مع إمكانية التحكم عن بعد.

محرك أودي A3 موديل 2027

سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان 

تحصل سيارة أودي A3 موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي هجين، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 221 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، وبها بطارية ليثيوم أيون     .

سعر أودي A3 موديل 2027

سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان 

تباع سيارة أودي A3 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 157 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

سيارة أودي A3 موديل 2027 السيدان 

أسس هورش شركتهم الأولى عام 1899، ولكن إثر خلافات إدارية تركها ليؤسس عام 1909 شركة جديدة باسم "أودي"، وهو المرادف اللاتيني لكلمة "هورش" بمعنى استم، وأنشئ اتحاد السيارات والذي ضم 4 شركات ، ومن هنا ولد شعار الحلقات الأربع، وبعد ذلك استحوذت مجموعة فولكس فاجن على الشركة، وتم إطلاق الجيل الجديد من سياراتها في عام 1965 .

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