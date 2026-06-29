قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما الذي لا ينبغي فعله في شهر محرم؟.. 3 أفعال يقع فيها كثيرون
منسق الأمم المتحدة: انهيار مبانٍ وأزمة إنسانية متفاقمة في فنزويلا
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط.. جميعهم حصلوا على 280 درجة
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
مصادر أمريكية: وقف جميع الأنشطة القتالية ضد إيران.. ونلتقي في قطر «الثلاثاء»
مدحت العدل يعتذر لحسام حسن: بحترمه وأنا اللي جبته يدرب الزمالك
الشرطي الأمريكي إيريك هادسون: لا يوجد حب مثل حب المصريين
أتون جهنم.. نشأت الديهي يوجه تحذيرًا على الهواء من هذا الأمر
عمرو أديب: وفاة 1300 شخص في أوروبا بسبب موجة الحر.. ورئيس الوزراء يؤكد عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في 2025 كان استثنائيا ومن الصعب تكراره
الأرصاد: القبة الحرارية ترفع درجات الحرارة في أوروبا.. والرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس في مصر
رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: نستعد لتصنيع أتوبيس نهري يعمل بالطاقة النظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 1300 كم.. الكشف عن جيتور Zongheng الهجينة الجديدة

جيتور Zongheng
جيتور Zongheng
صبري طلبه

كشفت جيتور الصينية عن طراز جديد من فئة البيك أب يحمل اسم Jetour Zongheng F700 PHEV، والذي ينتمي إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن والموجهة للطرق الوعرة.

تصميم جيتور Zongheng

تأتي سيارة جيتور Zongheng بتصميم ضخم يعكس طبيعة استخدامها، حيث يبلغ طولها نحو 5.50 متر، مع عرض يصل إلى 2.05 متر وارتفاع يقارب 1.99 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.35 متر. 

ويمنح هذا الحجم مساحة داخلية وتخزينية واسعة تتناسب مع الاستخدامات المتعددة، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية تعتمد على تقنية LED الحديثة، إلى جانب جنوط رياضية وإطارات مصممة بنقوش بارزة وغائرة لتعزيز التماسك على الطرق الوعرة.

 

منظومة هجينة تعتمد على تقنيات شيري المتقدمة

تعتمد Jetour Zongheng F700 على منظومة CDM-O المعروفة باسم Chery Kunpeng Super Hybrid CDM-O، والتي تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي ضمن نظام متكامل. 

ويأتي المحرك البنزين بسعة 2.0 لتر تيربو، قادر على إنتاج قوة إجمالية تبلغ 155 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 340 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

منصة كهربائية بقدرات شحن عالية السرعة

تستخدم السيارة جيتور Zongheng نظامًا كهربائيًا متطورًا يعتمد على منصة بجهد 800 فولت، كما تعتمد على بطارية من نوع Shuxing 4C مزدوجة الطبقات من إنتاج CATL، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في صناعة البطاريات.

وتتيح هذه المنظومة إمكانية الشحن السريع من 20 إلى 80% خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وهو ما يمثل ميزة مهمة في فئة السيارات الهجينة الحديثة، وتجمع المركبة بين المحركين الكهربائي والبنزين لتقديم مدى قيادة إجمالي يصل إلى نحو 1300 كيلومتر.

وبهذه القدرات تستطيع جيتور Zongheng قطع المسافات الطويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالطاقة، مما يجعلها واحدة من أبرز سيارات البيك أب المخصصة للاستخدامات المتعددة، والمنتظر تقديمها في الصين.

جيتور Zongheng F700 PHEV جيتور Zongheng مواصفات جيتور Zongheng السيارة جيتور Zongheng سيارة جيتور Zongheng

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

المتهم

بسبب كشاف نور .. القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة

المصنع

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية

محافظ الغربية

ضبط 5.6 طن سلع غذائية وأعلاف ودقيق وسكر ومئات المخالفات بالغربية

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد