بمدى 1300 كم.. الكشف عن جيتور Zongheng الهجينة الجديدة

كشفت جيتور الصينية عن طراز جديد من فئة البيك أب يحمل اسم Jetour Zongheng F700 PHEV، والذي ينتمي إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن والموجهة للطرق الوعرة.

تصميم جيتور Zongheng

تأتي سيارة جيتور Zongheng بتصميم ضخم يعكس طبيعة استخدامها، حيث يبلغ طولها نحو 5.50 متر، مع عرض يصل إلى 2.05 متر وارتفاع يقارب 1.99 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.35 متر.

ويمنح هذا الحجم مساحة داخلية وتخزينية واسعة تتناسب مع الاستخدامات المتعددة، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية تعتمد على تقنية LED الحديثة، إلى جانب جنوط رياضية وإطارات مصممة بنقوش بارزة وغائرة لتعزيز التماسك على الطرق الوعرة.

منظومة هجينة تعتمد على تقنيات شيري المتقدمة

تعتمد Jetour Zongheng F700 على منظومة CDM-O المعروفة باسم Chery Kunpeng Super Hybrid CDM-O، والتي تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي ضمن نظام متكامل.

ويأتي المحرك البنزين بسعة 2.0 لتر تيربو، قادر على إنتاج قوة إجمالية تبلغ 155 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 340 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

منصة كهربائية بقدرات شحن عالية السرعة

تستخدم السيارة جيتور Zongheng نظامًا كهربائيًا متطورًا يعتمد على منصة بجهد 800 فولت، كما تعتمد على بطارية من نوع Shuxing 4C مزدوجة الطبقات من إنتاج CATL، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في صناعة البطاريات.

وتتيح هذه المنظومة إمكانية الشحن السريع من 20 إلى 80% خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وهو ما يمثل ميزة مهمة في فئة السيارات الهجينة الحديثة، وتجمع المركبة بين المحركين الكهربائي والبنزين لتقديم مدى قيادة إجمالي يصل إلى نحو 1300 كيلومتر.

وبهذه القدرات تستطيع جيتور Zongheng قطع المسافات الطويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالطاقة، مما يجعلها واحدة من أبرز سيارات البيك أب المخصصة للاستخدامات المتعددة، والمنتظر تقديمها في الصين.