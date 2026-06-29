فخامة بتصميم رياضي.. كل ما تريد معرفته عن مرسيدس مايباخ GLS

تقدم مرسيدس مايباخ GLS واحدة من أبرز سيارات الـ SUV الفاخرة في العالم، والتي تمزج بين الرفاهية والطابع الرياضي، حيث تأتي السيارة بتصميم خارجي يحمل هوية مايباخ المعروفة بالدقة والفخامة، وصولًا إلى مستوى التجهيزات عالية الأداء.

أبعاد مرسيدس مايباخ GLS

تعتمد مرسيدس مايباخ GLS على هيكل ضخم يعكس طبيعتها الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5208 ملم، مع عرض يصل إلى 2030 ملم وارتفاع يبلغ 1888 ملم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3135 ملم، كما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2815 كيلوجرامًا، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 521 لترًا.

مرسيدس مايباخ GLS

محرك وأداء مرسيدس مايباخ GLS

تعتمد السيارة مرسيدس مايباخ GLS على محرك بنزين توين تيربو مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، مدعوم بنظام هجين خفيف MHEV يعمل بجهد 48 فولت، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي للعجلات.

وتصل القوة الإجمالية لمحرك مرسيدس مايباخ GLS إلى 550 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 729 نيوتن متر، وبهذه القدرات الفنية تسطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.9 ثانية فقط.

مرسيدس مايباخ GLS

تجهيزات مرسيدس مايباخ GLS

تأتي مرسيدس مايباخ GLS بتجهيزات متقدمة تشمل شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي فاخر يضم 29 سماعة، كما تحتوي السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة مع دعم العرض على الزجاج الأمامي.

مرسيدس مايباخ GLS

وتوفر مايباخ GLS نظام تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق يتيح التحكم المستقل في درجات الحرارة لكل راكب، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في أنظمة السيارة المختلفة، بالإضافة إلى إضاءة محيطة.

أنظمة أمان مرسيدس مايباخ GLS

زودت السيارة مرسيدس مايباخ GLS بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة، تشمل كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام مكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب أنظمة مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

مرسيدس مايباخ GLS

كما زودت مرسيدس مايباخ GLS بنظام مراقبة إجهاد السائق، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، بما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة، مع منظومة من مستشعرات الحركة.