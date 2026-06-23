مرسيدس GLS موديل 2026 تباع بهذا المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس GLS موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس GLS موديل 2026، وتنتمي GLS لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات مرسيدس GLS موديل 2026

مرسيدس GLS موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الابواب تعمل باللمس .

مرسيدس GLS موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 بها، Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك مرسيدس GLS موديل 2026

مرسيدس GLS موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وبها قوة 517 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .



وسائل الأمان بـ مرسيدس GLS موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مرسيدس GLS موديل 2026

سعر مرسيدس GLS موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 9 مليون و 930 ألف جنيه .