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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه؟.. بي ام دبليو 118 إم مينى كانترى مان 2027

بي ام دبليو 118 إم مينى كانترى مان
بي ام دبليو 118 إم مينى كانترى مان
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 118 ومينى كانترى مان موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تأتى سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4433 مم، وعرض 1843 مم، وارتفاع 1656 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2692 مم .

محرك مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تستمد سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 212 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 480 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 330 ألف جنيه .

أبعاد بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تتوافر سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4361 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1459 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 49 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

يصل سعر سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 550 ألف جنيه .

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