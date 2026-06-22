مواصفات بروتون ساجا أرخص سيدان في 2027

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بروتون ساجا موديل 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا موديل 2027، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

أبعاد بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تتوافر سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2465 مم .

محرك بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2027 تصل إلي 95 حصانا، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية .

سعر بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في السوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها 675 ألف جنيه .