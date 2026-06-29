أسعار فولكس فاجن طوارق 2026 في السوق السعودي

تقدم العلامة الألمانية فولكس فاجن الكثير من الاصدارات المتنوعة في السوق السعودي، منها طوارق موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تأتي عبر مجموعة متطورة من الأنظمة التقنية وتجهيزات السلامة.

محرك فولكس فاجن طوارق 2026

تعتمد فولكس فاجن طوارق 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يوفر قوة تبلغ 340 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 450 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع كليAWD ، كما تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 11.6 كيلومترًا لكل لتر.

فولكس فاجن طوارق 2026

فولكس فاجن طوارق 2026 وأنظمة الحماية

تضم فولكس فاجن طوارق 2026 مجموعة من تجهيزات السلامة وأنظمة مساعدة السائق، حيث زودت بنظام مراقبة النقطة العمياء الذي يساعد على رصد المركبات الموجودة خارج مجال رؤية السائق، بالإضافة إلى تقنية المساعدة على تجنب الاصطدام في المنطقة العمياء.

كما تتوافر خاصية مراقبة إجهاد السائق، وتشمل منظومة الأمان أيضًا وسائد هوائية متعددة، ونظام مثبت السرعة، وكاميرا للرؤية مع حساسات ركن تسهل عمليات الاصطفاف، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، فضلًا عن نظام التحكم في قوى الجر.

فولكس فاجن طوارق 2026

مقصورة فولكس فاجن طوارق 2026

تضم فولكس فاجن طوارق 2026 شاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 15 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة، وتشمل المقصورة أيضًا نظم صوتي ترفيهي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وفتحة سقف، ومقاعد كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيكي.

سعر فولكس واجن طوارق 2026 في السعودية

تطرح فولكس واجن طوارق موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 253,325 ريالًا سعوديًا.