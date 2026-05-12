فولكس فاجن جولف GTI Edition 50 تحقق إنجازًا جديدًا.. تفاصيل

نجحت فولكس فاجن في إعادة تسليط الضوء على اسم جولف GTI من جديد بعد أن حققت نسخة Edition 50 إنجازًا لافتًا على حلبة نوربورغرينج الألمانية، حيث تمكنت من تسجيل زمن أسرع من أحد أبرز منافسيها في فئة الهاتشباك الرياضية.

ويعبر هذا الإنجاز عن استمرار تطوير الطراز الأيقوني الذي يمثل أحد أهم رموز الأداء الرياضي لدى العلامة الألمانية، مع الحفاظ على هوية GTI المعروفة منذ عقود، بهذا الأداء تؤكد قدرة النسخة الخاصة على المنافسة داخل واحدة من أصعب الحلبات في العالم.

تفوق بفارق أجزاء من الثانية على هوندا سيفيك تايب R

سجلت فولكس فاجن جولف GTI Edition 50 زمنًا بلغ 7 دقائق و44.523 ثانية لإكمال لفة كاملة على حلبة نوربورغرينج التي يتجاوز طولها 20 كيلومترًا، وهو ما منحها أفضلية مباشرة أمام أحد أبرز المنافسين في الفئة.

وجاء هذا الرقم متفوقًا على زمن هوندا سيفيك تايب R الذي بلغ 7 دقائق و44.881 ثانية، بفارق ضئيل لا يتجاوز أجزاء من الثانية، إلا أنه كان كافيًا لمنح فولكس فاجن الأفضلية في هذه الجولة التنافسية.

محرك وأداء فولكس فاجن جولف GTI Edition 50

تعتمد جولف GTI Edition 50 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، ويولد المحرك في هذه النسخة قوة تصل إلى 320 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، مع ناقل حركة مزدوج القابض 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

وتقدم فولكس فاجن جولف GTI Edition 50 أرقام أداء تعكس طابعها الرياضي، حيث تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.3 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن الفئة العليا من سيارات الهاتشباك عالية الأداء، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 270 كيلومتر في الساعة.