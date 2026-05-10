الكشف عن مازيراتي GT2 Stradale.. وما سر رقم 914؟

شهدت فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2026 ظهور واحدة من أكثر السيارات لفتاً للانتباه ضمن فئة السيارات الخارقة، بعدما كشفت Maserati عن النسخة الخاصة Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914 التي جاءت بتفاصيل مختلفة وهوية مستوحاة من تاريخ الشركة الإيطالية.

الرقم 914 وكلمة السر

يحمل الرقم 914 أهمية خاصة في هذه النسخة، إذ لا يرتبط بأداء السيارة أو سعتها أو إصدارها الإنتاجي، بل يعود إلى الجذور الأولى للشركة الإيطالية، ويشير الرقم إلى عام 1914، وهو تاريخ تأسيس مازيراتي في مدينة مودينا الإيطالية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى واحدة من أشهر العلامات المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

واعتمدت الشركة هذا الرقم كجزء من هوية السيارة البصرية، ليظهر في عدة مواضع داخل المقصورة وعلى الهيكل الخارجي، في خطوة لربط الطراز الجديد بتاريخ العلامة التجارية وإبراز الجانب التراثي المرتبط بها، خاصة مع تقديم السيارة ضمن حدث تصميم عالمي يركز على الإبداع والهوية الفنية.

محرك السيارة 914 Maserati GT2 Stradale

تعتمد السيارة على محرك Nettuno سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، وهو المحرك الذي أصبح أحد أبرز عناصر الأداء الحديثة لدى مازيراتي خلال السنوات الأخيرة، وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 631 حصاناً، أو ما يعادل 640 حصاناً وفق المعيار الأوروبي PS، ما يضع السيارة ضمن فئة السيارات الخارقة.

تسارع وأداء 914 Maserati GT2 Stradale

تقدم GT2 Stradale 914 أرقام أداء تعكس طبيعتها الرياضية، حيث تستطيع الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الخارقة عالية التسارع، كما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 320 كيلومتراً في الساعة.

تصميم مازيراتي 914 GT2 Stradale

حصلت السيارة مازيراتي 914 GT2 Stradaleعلى مجموعة من اللمسات التصميمية الخاصة التي تميزها عن النسخ التقليدية، حيث جاءت بطلاء خارجي يحمل اسم Nero Essenza باللون الأسود، مع تفاصيل باللون الأصفر ظهرت داخل المقصورة وعلى أجزاء من الهيكل الخارجي.

كما زودت السيارة بمقاعد رياضية مع كسوة من خامة الكنترا، إضافة إلى ملصقات تحمل الرقم 914 في عدة أماكن، لتعزيز الطابع الخاص للنسخة، وتضم السيارة أيضاً أبواباً بتصميم قريب من الأجنحة، إلى جانب جنوط رياضية كبيرة وسبويلر خلفي بارز يعكس التوجه الديناميكي للطراز.