الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة بورش.. مازيراتي تكشف عن سيارة جريكالي الجديدة

عزة عاطف

بدأت شركة مازيراتي الإيطالية في اختبار النسخة المحدثة (Facelift) من طراز جريكالي، أصغر سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، في خطوة استراتيجية تهدف لتعويض التراجع الحاد في مبيعاتها العالمية. 

وتأتي هذه التحديثات في وقت حساس للغاية، حيث تسعى العلامة التجارية لاستغلال قرار بورشه بوقف إنتاج النسخ التي تعمل بمحركات الاحتراق من طراز ماكان، مما يترك فجوة كبيرة في السوق تأمل مازيراتي في ملئها عبر طراز جريكالي المتنوع.

رصد النماذج الأولية وتعديلات التصميم

ورصدت عدسات المصورين نماذج أولية من جريكالي المحدثة أثناء اختبارها، وشملت التجارب النسخ التي تعمل بمحركات البنزين والنسخة الكهربائية بالكامل المعروفة باسم فولجوري. 

وتظهر الصور المسربة تغييرات ملحوظة في تصميم المصدات الأمامية والخلفية لإضفاء لمسة أكثر عصصرية وهجومية، بينما يبدو أن التصميم الداخلي والمظهر الخلفي العام لم يشهد تغييرات جذرية، مع التركيز الأكبر على تحسين أداء المحركات وكفاءة البطاريات في النسخ الكهربائية لمواجهة المنافسة الشرسة. 

صراع الأرقام ومحاولة استعادة البريق الإيطالي

تواجه مازيراتي تحديًا صعبًا في عام 2026، خاصة بعد أن هوت مبيعاتها الإجمالية من 51500 سيارة في عام 2017 إلى نحو 7900 سيارة فقط في العام الماضي. 

وفي المقابل، ورغم تراجع مبيعات بورشه أيضًا في 2025، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمستويات مرتفعة، حيث سجل طراز ماكان وحده مبيعات تجاوزت 84000 وحدة. 

وتراهن مازيراتي على أن التحديثات الجديدة لجريكالي، مع الحفاظ على خيار محركات الاحتراق، ستجذب العملاء الذين لا يزالون يفضلون الأداء التقليدي ويرفضون الانتقال الكامل للكهرباء الذي فرضته بورشه على طراز ماكان الجديد.

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
