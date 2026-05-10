الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة تصل لـ 625 حصانًا.. تسارع مذهل لـ BMW الفئة الثامنة

صبري طلبه

تُعد BMW الفئة الثامنة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية ضمن فئة السيارات الرياضية الفاخرة، حيث تجمع بين التصميم الانسيابي والأداء المرتفع والتجهيزات التقنية الحديثة. 

تصميم BMW الفئة الثامنة

تعتمد السيارة على تصميم خارجي منخفض يمنحها حضوراً رياضياً، حيث يبلغ طولها 4843 مم، مع عرض يصل إلى 1902 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1341 مم، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 2822 مم.

ويصل وزن السيارة BMW الفئة الثامنة دون ركاب إلى 1845 كجم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 420 لتراً، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع إضاءة نهارية حديثة، إضافة إلى جنوط رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

محركات BMW الفئة الثامنة

تتوفر BMW الفئة الثامنة بعدة خيارات حركة تختلف بحسب الفئة، بداية من نسخة 840i التي تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر توين تيربو، يولد قوة تبلغ 340 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر. 

وتعمل هذه الفئة بنظام دفع خلفي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوانٍ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة، كما تتوفر فئة 840i xDrive  بالمحرك نفسه ولكن مع نظام دفع كلي AWD، مع زمن تسارع يقدر بحوالي 4.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وتنتقل السيارة إلى مستوى أعلى من الأداء مع فئة M850i xDrive التي تعتمد على محرك V8 سعة 4.4 لتر توين تيربو بقوة تصل إلى 530 حصاناً وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، وتستطيع هذه النسخة الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية، مع سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كيلومتراً في الساعة.

أما النسخة الأقوى M8 Competition فتقدم واحدة من أعلى مستويات الأداء داخل عائلة BMW، حيث تعتمد على المحرك ذاته بعد تعديلات رفعت القوة إلى 625 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 305 كيلومترات في الساعة.

وتعتمد جميع الفئات على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما تختلف معدلات استهلاك الوقود بحسب الفئة، حيث تسجل نسخة 840i معدل 14.2 كيلومتراً لكل لتر، بينما يبلغ الاستهلاك في فئة M850i xDrive نحو 10.6 كيلومترات لكل لتر، في حين تصل فئة M8 Competition إلى معدل 10.9 كيلومترات لكل لتر.

