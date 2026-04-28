كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو X4 الرياضية الجديدة

تواصل BMW تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الكوبيه من خلال طراز X4 ، الذي يجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مع خيارات متعددة من المحركات.

أبعاد بي إم دبليو X4

تعتمد BMW X4 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,752 مم، مع عرض يصل إلى 1,938 مم وارتفاع عند 1,621 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,864 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,995 كجم، فيما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 525 لترًا.

محركات وأداء بي ام دبليو X4

تقدم السيارة بعدة خيارات من المحركات، تبدأ بفئة xDrive20i المزودة بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة 184 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، بينما تقدم الفئة الأعلى xDrive30i بقوة 245 حصانًا وعزم 350 نيوتن متر، مع استهلاك وقود يصل إلى 14.1 كم لكل لتر.

وتأتي نسخة M40i بمحركًا سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد 360 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، ما يمكنها من التسارع إلى 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية.

أما الفئة الأعلى أداءً M Competition، فترفع سقف الأداء بمحرك بنفس السعة لكن بقوة تصل إلى 510 حصان وعزم 650 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع خلال 3.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 285 كم في الساعة.

أنظمة أمان وتقنيات بي ام دبليو X4

تضم السيارة بي ام دبليو X4 مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما توفر تقنيات مساعدة مثل التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي، ومراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف وأنظمة قراءة الطريق التي تساعد على الحفاظ على المسار.

وتدعم السيارة كذلك كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، مع نظام ركن تلقائي وحساسات متعددة، كما تأتي المقاعد بفرش جلدي فاخر مع تصميم رياضي، وتوفر للمقاعد الأمامية خاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والذاكرة.

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم وظائف متعددة، بينما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة الاتصال المختلفة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، كما تتوفر خاصية العرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.