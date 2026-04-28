شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال
مسئولة سابقة في إدارة بايدن: نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة
صور.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي قبل افتتاحها رسميًا
كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو X4 الرياضية الجديدة
محسن صالح يطالب بثورة داخل الأهلي: بيع النجوم والتحقيق في الصفقات
أحمد حسن ينتقد صفقات الأهلي: أسماء بلا تأثير.. وكانت نقمة على الفريق
توماس ألين.. النابغة الذي حاول قتل ترامب و تبرع لمنافسته هاريس
أحمد غانم سلطان: الأهلي هياخد الدوري «في الجنة»
انخفاض سعر الدولار اليوم بالبنوك.. كم سجل في البنك المركزي؟
شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو X4 الرياضية الجديدة

صبري طلبه

تواصل BMW تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الكوبيه من خلال طراز X4 ، الذي يجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مع خيارات متعددة من المحركات.

أبعاد بي إم دبليو X4 

تعتمد BMW X4 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,752 مم، مع عرض يصل إلى 1,938 مم وارتفاع عند 1,621 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,864 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,995 كجم، فيما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 525 لترًا.

محركات وأداء بي ام دبليو X4 

تقدم السيارة بعدة خيارات من المحركات، تبدأ بفئة xDrive20i المزودة بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة 184 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، بينما تقدم الفئة الأعلى xDrive30i بقوة 245 حصانًا وعزم 350 نيوتن متر، مع استهلاك وقود يصل إلى 14.1 كم لكل لتر.

وتأتي نسخة M40i بمحركًا سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد 360 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، ما يمكنها من التسارع إلى 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية. 

أما الفئة الأعلى أداءً M Competition، فترفع سقف الأداء بمحرك بنفس السعة لكن بقوة تصل إلى 510 حصان وعزم 650 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع خلال 3.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 285 كم في الساعة.

أنظمة أمان وتقنيات بي ام دبليو X4

تضم السيارة بي ام دبليو X4 مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما توفر تقنيات مساعدة مثل التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي، ومراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف وأنظمة قراءة الطريق التي تساعد على الحفاظ على المسار. 

وتدعم السيارة كذلك كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، مع نظام ركن تلقائي وحساسات متعددة، كما تأتي المقاعد بفرش جلدي فاخر مع تصميم رياضي، وتوفر للمقاعد الأمامية خاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والذاكرة. 

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم وظائف متعددة، بينما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة الاتصال المختلفة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، كما تتوفر خاصية العرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهري

10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

ترامب وميلانيا

"ميلانيا أرملة حامل".. ترامب يطالب بإقالة مذيع تلفزيوني بسبب "نكتة"

لقطة من المباراة

صدمة وبكاء شوبير.. كواليس صادمة داخل غرفة ملابس الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

ترشيحاتنا

ارشيفية

خلافات أسرية تدفع شاب للقفز أسفل عجلات قطار بالعياط

المتهمين

القبض على 3 سائقي ميكروباص تشاجروا على أولوية تحميل الركاب بالبحيرة

المجني عليها

مد أجل الحكم في استئناف المتهمات بقضية مشاجرة مدرسة بالتجمع

بالصور

الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية

عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد