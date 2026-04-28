الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أبو العينين يحذر من مستقبل الخوارزميات .. الذكاء الاصطناعي سيشكل العالم القادم

محمد ابو العينين
عبد الخالق صلاح

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط خلال كلمته بملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات، أننا أمام صراع ليس له حدود ولا يعرف وطنا ولا يعرف عقيدة ولا دينا.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، حيث أكد أننا أمام صراع إنساني من نوع جديد يحمل روح الثورة، وهي ثورة الفكر والعلم والثقافة.

وشدد أبو العينين، على أهمية الفخر بما تركه الأجداد من حضارات قديمة في كل ربوع الوطن العربي، لافتًا إلى أنه منذ أكثر من 20 عامًا كان أول قرار هو إنشاء الجامعة الأورومتوسطية، التي تعكس فكرًا يتم صناعته داخل المنطقة وليس فكرًا يُملى من الخارج.

وأكد أبو العينين، على ضرورة مواكبة كل ما وصل إليه العلم من تقدم تكنولوجي في مختلف مناحي الحياة، مع الانتباه إلى الصراعات الحالية في وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الحفاظ على تماسك الأسر والمجتمعات.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لإحداث طفرة في جميع مجالات الحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يشكل خطرًا إذا أسيء استخدامه، حيث يمكن أن يخلق واقعًا يؤثر على وعي الأوطان، مع ضرورة الانتباه لاستخدامه من قبل الجماعات الإرهابية.

وشدد أبو العينين، على خطورة الاعتماد على الخوارزميات دون ضمير، مؤكدًا أنه لا يجب السماح لها بتحديد من يعيش أو يموت، وأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُدار بقيم الإنسان وإنسانيته.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تُدار بمفردها، بل تحتاج إلى حوكمة أخلاقية صارمة، وأن الهدف من الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون تمكين الإنسان وليس استبعاده أو تحويله إلى سلعة.

وأشار إلى أهمية الشفافية في التعامل مع الإنسان وحقه في معرفة الآلية التي تتخذ القرار، لافتًا إلى أن نحو نصف الوظائف عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة ستكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على ثقافة الأبناء وعدم الاستسلام الكامل للتكنولوجيا، مع المطالبة بوضع حقوق قانونية صارمة قبل إطلاق أي خوارزميات جديدة، داعيًا إلى ميثاق جديد للشفافية الرقمية وإنشاء مرصد للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الشباب هم صانعو التحول الجديد، وأن الذكاء الاصطناعي سيشكل العالم القادم، مع ضرورة وضع برامج واضحة وفعالة بجدول زمني محدد تُحدد فيه المسؤوليات بدقة.

