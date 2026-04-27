أخبار السيارات | إطلاق أريا نيسمو لمواجهة هيونداي أيونيك .. وBYD تطرح "YangWang U7"

​دخلت نيسان حلبة الصراع في فئة الـ SUV الكهربائية عالية الأداء بالكشف عن سيارتها الفاخرة "أريا نيسمو". السيارة مصممة خصيصًا لمنافسة هيونداي أيونيك 5N، حيث تأتي بنظام دفع رباعي "E-4ORCE" مطور يوفر ثباتًا فائقًا عند المنعطفات، مع لمسات تصميمية رياضية ومقصورة فاخرة تجمع بين الأناقة والقوة الغاشمة.

​خطفت شركة شيري الأنظار في معرض بكين 2026 بإطلاق طرازها العائلي الجديد كليًّا تيجو V. تتميز السيارة بمساحة داخلية واسعة ومنظومة دفع هجينة متطورة، بالإضافة إلى واجهة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للعائلات، مما يجعلها مرشحة بقوة لتصدر مبيعات فئتها عالميًّا.

كشفت مرسيدس-بنز عن تحويل إحدى شاحناتها القوية إلى منزل متنقل (Motorhome) فائق الفخامة بسعر يصل إلى 219.000 دولار. المركبة مجهزة بكافة سبل الراحة، بما في ذلك مطبخ متكامل، نظام ترفيهي متطور، ومساحات نوم فاخرة، وهي موجهة لعشاق السفر والمغامرات الذين يرفضون التنازل عن رفاهية الفنادق 5 نجوم وسط الطبيعة.

​تواصل الصين تعزيز سيطرتها على قطاع السيارات عبر استراتيجية "الذكاء الاصطناعي على عجلات". تعتمد الخطة على دمج معالجات فائقة السرعة وأنظمة قيادة ذاتية قادرة على التعلم اللحظي، مما حول السيارات الصينية من مجرد وسائل نقل إلى منصات ذكية تتفوق تقنيًّا على نظيراتها الأوروبية والأمريكية بأسعار تنافسية.

​أعلنت العملاقة الصينية BYD عن إطلاق طرازها الفاخر YangWang U7، المزود بأربعة محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تبلغ 1000 حصان. السيارة تستهدف مباشرة إزاحة "تسلا موديل S بلايد" عن عرش السيدان الكهربائية الأسرع، معتمدة على نظام تعليق هيدروليكي ذكي وتكنولوجيا بطاريات تمنحها مدى سير يتخطى 800 كم.