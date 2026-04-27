زميل ينهي حياة ابن بلدته في الغربة بسبب شماعة.. ما القصة؟
المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو
%15.. موعد التطبيق لزيادة الإيجار القديم
المالية للمستثمرين الدوليين: اقتصادنا متماسك ونتعامل بحكمة مع التحديات الاقتصادية
تكاثر السحب على مناطق متفرقة وأمطار متوسطة بعد ساعات| الطقس
دفاع المجنى عليه فى واقعة ارتداء الملابس النسائية: المتهمون قتلوه معنويا
ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي
القومي للبحوث الفلكية: لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بزلزال جزيرة كريت
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو
الرئيس اللبناني: الخيانة يرتكبها من يجر بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية
معايشة في تشيلسي.. ماذا قال هاني شكري عضو الزمالك في مؤتمر الرعاة؟
سقوط أجزاء من عمارة| شقيق هدير "ضحية المحلة" في أول تصريح يكشف تفاصيل مؤثرة.. وهذا مصير طفلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ذكاء اصطناعي على عجلات.. خطة الصين السحرية لغزو عالم السيارات

عزة عاطف

تتبنى الصين حاليًا رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المركبات من خلال خطة الذكاء الاصطناعي بلس التي تعد جزءًا محوريًا من خطتها الخمسية لعام 2026. 

وتسعى هذه المبادرة الوطنية إلى دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحيوية وعلى رأسها صناعة السيارات، لتحويل المركبة من مجرد وسيلة نقل ميكانيكية إلى ذكاء اصطناعي يمشي على عجلات. 

ولا تستهدف هذه الخطة تطوير الرفاهية فحسب، بل تسعى بشكل استراتيجي إلى تقليل الاعتماد على أشباه الموصلات المستوردة وتعزيز السيادة التقنية للصين في مواجهة القوى العالمية.

ثورة تقنية تتجاوز حدود القيادة التقليدية

وصف الخبراء في قطاع المحركات هذا التحول بأنه ليس مجرد مرحلة انتقالية بل هو ثورة شاملة ستغير وجه الصناعة إلى الأبد. 

حيث بدأت شركات السيارات الصينية في إعطاء الأولوية القصوى لتطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تلاشي الحدود الفاصلة بين شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع السيارات التقليدية. 

وتتجاوز هذه الثورة حدود قطاع المحركات لتلقي بظلالها على قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، مما يجعل من السيارة مركزًا للمعلومات والبيانات القادرة على اتخاذ قرارات معقدة بشكل لحظي ومستقل.

تعتمد الرؤية الصينية على جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من تكوين السيارة الهيكلي والبرمجي، حيث يتم تطوير معالجات عصبية قادرة على إدارة وظائف القيادة الذاتية، وتحليل سلوك السائق، وتوقع الأعطال الميكانيكية قبل وقوعها. 

هذا الدمج العميق للتقنية يهدف إلى خلق بيئة تنقل أكثر أمانًا وكفاءة، حيث تتبادل السيارات البيانات فيما بينها وبين البنية التحتية للمدن الذكية، مما يقلل من الازدحام المروري واستهلاك الطاقة بشكل جذري، ويضع الصين في طليعة الدول التي تقود ثورة التنقل الذكي في العقد الحالي.

يشكل هذا التوجه الصيني ضغطًا هائلًا على مصنعي السيارات التقليديين في أوروبا وأمريكا، حيث يفرض عليهم تسريع وتيرة الابتكار الرقمي لمواكبة التطور المتسارع في الشرق. 

ومع استمرار الصين في ضخ استثمارات ضخمة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، يتوقع المحللون أن تشهد السنوات القادمة ظهور جيل جديد من السيارات التي تعتمد كليًا على الحوسبة السحابية والتعلم الآلي، مما يجعل من السيارة رفيقًا ذكيًا يفهم احتياجات الركاب ويساهم في تشكيل نمط حياة رقمي متكامل يعيد تعريف علاقة الإنسان بالآلة في عام 2026 وما يليه.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

حزب المحافظين

ننشر تشكيل المجلس الرئاسي لحزب المحافظين.. مستند

الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ

العربي الناصري ناعيا والد رئيس الوزراء: مسيرة عسكرية مشرفة وبطل من أبطال أكتوبر

اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

