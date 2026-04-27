شيري تيجو V العائلية تخطف الأنظار في معرض بكين 2026

سجلت شركة شيري الصينية حضورًا طاغيًا في فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026 من خلال الكشف العالمي الأول عن أيقونتها الجديدة تيجو V.

وتمثل هذه السيارة قمة الابتكار في استراتيجية شيري الجديدة التي أطلقتها تحت شعار من أجل العائلة، حيث تقدم تيجو V مفهومًا ثوريًا يدمج بين قوة سيارات الدفع الرباعي ورفاهية السيارات متعددة الأغراض وعملية سيارات البيك آب في قالب واحد.

ويعكس هذا الإطلاق طموح الشركة للوصول إلى 10 ملايين مستخدم من العائلات حول العالم بحلول عام 2030، معتمدة على فلسفة الاندماج المحلي والابتكار التقني الذي يراعي احتياجات المستخدم الحقيقية.

فلسفة الحرف V وتعددية الاستخدامات غير المحدودة

يحمل اسم تيجو V دلالات عميقة تركز على التعددية والقيمة والنجاح، حيث صُممت السيارة لتكون شريكًا مرنًا في كافة سيناريوهات الحياة اليومية.

وتتميز تيجو V بقدرتها الفريدة على التحول بين ثلاثة أنماط استخدام مختلفة، مما يجعلها سيارة واحدة تلبي كافة الاحتياجات. ففي وضع SUV، تظهر السيارة بتصميم هجومي مستوحى من قوة النمر مع هيكل صلب يتكون بنسبة 76% من الفولاذ والألمنيوم عالي القوة.

أما في وضع MPV، فتتحول المقصورة إلى مساحة رحبة تضم 7 مقاعد حقيقية ومناخًا صحيًا بفضل فلاتر الهواء المتقدمة، وصولًا إلى وضع البيك آب الذي يتيح زيادة سعة التحميل بسهولة عبر تصميم خلفي قابل للفك السريع، مما يجعلها مثالية للرحلات والأنشطة الخارجية.

تقنيات هجينة متطورة وأداء يتحدى الطرق الوعرة

زودت شيري سيارتها الجديدة تيجو V بالجيل السادس من نظامها الهجين المتطور (CSH)، الذي يوازن ببراعة بين القوة الميكانيكية وكفاءة استهلاك الوقود التي تصل إلى 6 لترات لكل 100 كيلومتر في النسخة الهجينة.

وتم تصميم السيارة لتكون قادرة على مواجهة أصعب التضاريس بفضل ارتفاع عن الأرض يبلغ 220 مم وقدرة مذهلة على خوض المياه حتى عمق 700 مم.

هذا الأداء القوي مدعوم بنظام تعليق متطور يضمن راحة الركاب في كافة ظروف القيادة، مما يجعل تيجو V ليست مجرد سيارة مدن بل مركبة مغامرات عائلية بامتياز.

تضع تيجو V معايير جديدة للأمان العائلي من خلال دمج أحدث أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق والتي تشمل التحذير من التصادم والكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

وبالتوازي مع السلامة، توفر السيارة تكنولوجيا إنسانية سهلة الاستخدام تشمل قمرة قيادة ذكية وأنظمة تحكم عن بعد، مع خطط مستقبلية للتوسع في استخدام بطاريات الحالة الصلبة والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال منظومة خدمات شيري المتكاملة لرعاية العائلة، تضمن الشركة لملاك تيجو V تجربة استثنائية وراحة بال مستمرة، لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر السيارات ابتكارًا وتأثيرًا في سوق السيارات العالمي لعام 2026.