حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تيجو V العائلية تخطف الأنظار في معرض بكين 2026

شيري تيجو V
شيري تيجو V
عزة عاطف

سجلت شركة شيري الصينية حضورًا طاغيًا في فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026 من خلال الكشف العالمي الأول عن أيقونتها الجديدة تيجو V. 

وتمثل هذه السيارة قمة الابتكار في استراتيجية شيري الجديدة التي أطلقتها تحت شعار من أجل العائلة، حيث تقدم تيجو V مفهومًا ثوريًا يدمج بين قوة سيارات الدفع الرباعي ورفاهية السيارات متعددة الأغراض وعملية سيارات البيك آب في قالب واحد. 

ويعكس هذا الإطلاق طموح الشركة للوصول إلى 10 ملايين مستخدم من العائلات حول العالم بحلول عام 2030، معتمدة على فلسفة الاندماج المحلي والابتكار التقني الذي يراعي احتياجات المستخدم الحقيقية.

فلسفة الحرف V وتعددية الاستخدامات غير المحدودة

يحمل اسم تيجو V دلالات عميقة تركز على التعددية والقيمة والنجاح، حيث صُممت السيارة لتكون شريكًا مرنًا في كافة سيناريوهات الحياة اليومية. 

وتتميز تيجو V بقدرتها الفريدة على التحول بين ثلاثة أنماط استخدام مختلفة، مما يجعلها سيارة واحدة تلبي كافة الاحتياجات. ففي وضع SUV، تظهر السيارة بتصميم هجومي مستوحى من قوة النمر مع هيكل صلب يتكون بنسبة 76% من الفولاذ والألمنيوم عالي القوة. 

أما في وضع MPV، فتتحول المقصورة إلى مساحة رحبة تضم 7 مقاعد حقيقية ومناخًا صحيًا بفضل فلاتر الهواء المتقدمة، وصولًا إلى وضع البيك آب الذي يتيح زيادة سعة التحميل بسهولة عبر تصميم خلفي قابل للفك السريع، مما يجعلها مثالية للرحلات والأنشطة الخارجية.

تقنيات هجينة متطورة وأداء يتحدى الطرق الوعرة

زودت شيري سيارتها الجديدة تيجو V بالجيل السادس من نظامها الهجين المتطور (CSH)، الذي يوازن ببراعة بين القوة الميكانيكية وكفاءة استهلاك الوقود التي تصل إلى 6 لترات لكل 100 كيلومتر في النسخة الهجينة. 

وتم تصميم السيارة لتكون قادرة على مواجهة أصعب التضاريس بفضل ارتفاع عن الأرض يبلغ 220 مم وقدرة مذهلة على خوض المياه حتى عمق 700 مم. 

هذا الأداء القوي مدعوم بنظام تعليق متطور يضمن راحة الركاب في كافة ظروف القيادة، مما يجعل تيجو V ليست مجرد سيارة مدن بل مركبة مغامرات عائلية بامتياز.

تضع تيجو V معايير جديدة للأمان العائلي من خلال دمج أحدث أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق والتي تشمل التحذير من التصادم والكبح التلقائي في حالات الطوارئ. 

وبالتوازي مع السلامة، توفر السيارة تكنولوجيا إنسانية سهلة الاستخدام تشمل قمرة قيادة ذكية وأنظمة تحكم عن بعد، مع خطط مستقبلية للتوسع في استخدام بطاريات الحالة الصلبة والذكاء الاصطناعي. 

ومن خلال منظومة خدمات شيري المتكاملة لرعاية العائلة، تضمن الشركة لملاك تيجو V تجربة استثنائية وراحة بال مستمرة، لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر السيارات ابتكارًا وتأثيرًا في سوق السيارات العالمي لعام 2026.

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف "الفتنة الغذائية"

تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

