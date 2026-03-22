الكشف عن BMW الفئة الثالثة بقدرات كهربائية.. وهذا موعد انطلاقها

كشفت BMW عن موعد بدء إنتاج الفئة الثالثة الكهربائية الجديدة في مصنع ميونيخ خلال أغسطس المقبل، مع توقعات انطلاق أول سياراتها إى في نهاية العام كموديل 2027، ويأتي الطراز الجديد ليجمع بين التصميم الشهير للفئة الثالثة ضمن عائلة السيدان، والتقنيات الكهربائية الحديثة.

منظومة وأداء BMW الفئة الثالثة

تعتمد بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة على نظام دفع رباعي يضم محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 463 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تستند السيارة على منصة كهربائية بجهد 800 فولت، ما يسمح بتحقيق مدى قيادة يصل إلى نحو 900 كيلومتر، مع دعم للشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط.

وبفضل هذه التقنية، يمكن إضافة حوالي 400 كيلومتر من المدى خلال عشر دقائق فقط، ما يعزز من قدرة السيارة على الاستخدام، سواء بشكل يومي أو وللرحلات المناسبة دون الحاجة للتوقف المتكرر للشحن.

تجهيزات وتصميم BMW الفئة الثالثة

تقدم المقصورة تجربة قيادة حديثة للقيادة، حيث تضم شاشة عرض على الزجاج الأمامي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وشاشة ممتدة أسفل الزجاج الأمامي، إلى جانب شاشة مركزية بقياس 17.9 إنش، ويكتمل التصميم الداخلي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي متقدم، تكييف أوتوماتيكي، وحزمة من المستشعرات.

وتأتي الفئة الثالثة الكهربائية مجهزة بعدد من التقنيات العملية، تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا رؤية محيطية، ومجموعة من باقات السلامة التي تهدف إلى زيادة مستوى الأمان على الطريق، ابرزها الوسائد الهوائية، نظان التحذير من الخروج عن المسار، رصد النقاط العمياء، قفل مركزي للأبواب، بصمة، نوافذ ومرايات كهربائية التحكم.