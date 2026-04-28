مسئولة سابقة في إدارة بايدن: نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة

انتقدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابقة ويندي شيرمان، في حديثها مع شبكة بلومبيرج الحزبين السياسيين الأمريكيين لفشلهما في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، محذرة من أن إيران لن "تستسلم" في محادثات وقف إطلاق النار.

واعترفت المسؤولة في مقابلة بأن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في ارتكاب مذبحة إبادة جماعية في غزة.

وأقرت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد جو بايدن بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة بمساعدة الولايات المتحدة، لكنها قالت إنه لا يزال من "الضروري" أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الدولة التي ترتكب الإبادة الجماعية على الرغم من وجود قوانين تحظر صراحة مثل هذه الممارسة.

تعد ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية السابقة، التي شغلت هذا المنصب حتى يوليو 2023، أرفع مسؤول في إدارة بايدن تصف مذبحة إسرائيل بأنها "إبادة جماعية" في تصريحات واضحة تدين نتنياهو والاحتلال، باستثناء عدد قليل من المسؤولين الذين استقالوا من الإدارة احتجاجًا على دعم مذبحة إسرائيل.

في مقابلة بلومبرج، قالت شيرمان إن الديمقراطيين والجمهوريين "لم يتعاملوا مع الشرق الأوسط بطريقة ساعدت على خلق الاستقرار والسلام"، معربة عن أسفها لأن السياسة الداخلية أصبحت "مرتبطة بعلاقتنا مع إسرائيل".