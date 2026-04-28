الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توماس ألين.. النابغة الذي حاول قتل ترامب و تبرع لمنافسته هاريس

كول توماس ألين
كول توماس ألين
محمد على

يحاكم كول توماس ألين، بتهمة محاولة اغتيال رئيس أمريكا دونالد ترامب، في وقت اعتبرت فيه المدعية العامة الأمريكية أن جريمته تعد محاولة اغتيال لرئيس أمريكا.

أطلق ألين البالغ من العمر 31 عاماً، النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه خريج هندسة وعلوم حاسوب وعمل مدرساً ومطور ألعاب.

ومن المفارقات عن كول توماس ألين أنه نال جائزة معلم الشهر، وتبرّع لحملة كاملا هاريس، المنافسة الديمقراطية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. 

ويُظهر سجله الانتخابي تبرعاً بقيمة 25 دولاراً لحملة كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر2024 عبر منصة ActBlue، وهو التبرع الوحيد المسجل له.

وفي مساء يوم السبت، شهد فندق واشنطن هيلتون في العاصمة الأمريكية حادثاً أمنياً خطيراً أثناء حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، الذي حضره ترامب وعدد من المسؤولين في إداراته والصحفيين.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، فإن ألين وهو مقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا، كان ضيفاً في الفندق نفسه، وحاول اقتحام نقطة تفتيش أمنية تابعة لجهاز الخدمة السرية، ثم فرّ قبل أن يُقبض عليه بالقرب من موقع الحفل.

وأطلق كول توماس ألين النار على أحد الضباط الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، وبذلك سيواجه تهمتين اتحاديتين:  استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة أو عمل عنيف، والاعتداء على ضباط اتحاديين باستخدام سلاح خطير. 

ظهرت معلومات لافتة في سيرة "كول توماس ألين"، الذي تتفق تقارير صحفية أمريكية على أنه كان يعيش حياة هادئة نسبياً في جنوب كاليفورنيا، تجمع بين التدريس والابتكار التقني والإبداع الرقمي، قبل أن يحمل مساء أمس السبت بندقية صيد ومسدساً وسكاكين.

وحول نبوغه، فقد تخرّج في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. 

وخلال دراسته في كالتك، لفت الأنظار في تقرير إخباري محلي عام 2017 عندما طوّر نموذجاً أولياً لفرامل الطوارئ للكراسي المتحركة؛ ما يعكس اهتمامه بالتطبيقات الهندسية العملية التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. 

قالت متحدثة باسم المعهد، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنه حصل فعلاً على الشهادة الجامعية في ذلك العام.

واصل ألين تعليمه العالي وحصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا، دومينجيز هيلز في مايو من العام الماضي، كما أُدرج اسمه ضمن قائمة الخريجين .

ويرى توماس ألين فساد طبقة ترامب ورجاله وأنهم يمارسون ألاعيب لايرضاها وأنهم يخرجون عن تعاليم المسيحية ويتعاملون بظلم في قضايا الحروب ومطاردة المهاجرين.

توماس ألين النابغة قتل ترامب هاريس كول توماس ألين

