فولكس فاجن تدرس تسريح 100 ألف عامل وإغلاق مصانعها

تدرس شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات مضاعفة عدد العمال الذين ستسرحهم عالميًا وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا.

وفي السابق أعلنت فولكس فاجن عن خططها لخفض 50 ألف وظيفة وسط الأزمة التي تواجهها، والمنافسة الشديدة من الشركات الصينية، والرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

تقع المصانع التي قد تُغلق في ولايات هانوفر، وتسفيكاو، وإمدن، بالإضافة إلى مصنع أودي في نيكارسولم.

ووفقًا للخطة، سيتم إيقاف الإنتاج في هذه المواقع تدريجيًا مع وصول طرازات السيارات المصنعة فيها إلى نهاية دورة حياتها.

وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، توقعت مجموعة "فولكس فاجن" استمرار الضغوط على سوق السيارات في الصين، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع عدم ترجيح حدوث تعافٍ قريب في المبيعات، في ظل تراجع الطلب، وتغيرات السياسات الاقتصادية والتجارية.