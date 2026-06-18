شاهد| فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن جولف GTI إيديشن ، وذلك بمناسبة مرور خمسين عام على إطلاق أيقونتها الرياضية عبر نسخة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن 50 التي تمثل خلاصة خبرة خمسة عقود في صناعة سيارات الهاتشباك الرياضية، وتجمع بين الأداء العملي والسرعة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا سيفيك تايب R، وهيونداي i30 N .

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

مواصفات فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

زودت سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح خلفي مزدوج، وأنابيب عادم سميكة، وبها عجلات مقاس 19 بوصة تحمل لمسة حمراء مميزة، وتضيف شعارات خاصة بالذكرى الخمسين هوية فريدة، وتم انخفاض الهيكل بمقدار 15 مم وذلك يمنحها مظهر رياضي .

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

بالاضافة إلي ان سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن بها، مقاعد مبطنة بإسفنج سميك وتوفر دعم ممتاز للفخذين، وبها نقشة الترتان المميزة التي ارتبطت تاريخياً بسيارات GTI، وبها عجلة قيادة مغلفة بالألياف الدقيقة، والأزرار المادية الجديدة تعزز سهولة الاستخدام، وبها أحزمة أمان حمراء ودواسات مزينة بلمسات رياضية.

محرك فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 321 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 270 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

تباع سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن في سوق السيارات السعودي بسعر 220 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

بدأت الفكرة عام 1934 لتطوير سيارة اقتصادية للمواطن العادي، وتأسست الشركة رسمياً في 28 مايو لعام 1937، وتم تصميم أول سيارة (بيتل) بواسطة المهندس فرديناند بورشيه فولكس فاجن بيتل، ورغم إطلاق إنتاجها في عام إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى لتحويل مصانعها لإنتاج المركبات العسكرية .

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

وبعد الحرب، تولت الإدارة البريطانية إدارة المصانع وأعادت إطلاق إنتاج سيارة "بيتل"، وحققت السيارة مبيعات قياسية تخطت حاجز 21 مليون سيارة لتصبح رمز للمعجزة الاقتصادية الألمانية .