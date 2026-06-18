قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: مفاوضات ساخنة بين الأهلي وإنبي بشأن ثلاثي الفريق
الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم
كاميرات المراقبة ترصد لحظة وصول صبري نخنوخ لمعرض السيارات في واقعة مشاجرة التجمع.. التحقيقات
إحالة 8 متهمات للمحاكمة العاجلة في واقعة سقوط طفلة ووفاتها بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟
نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟
1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي
تفاصيل العملات الأجنبية.. الدولار يسجل 49.84 جنيه واليورو بـ57.81
معارك شرسة جنوب لبنان.. حزب الله يحبط محاولات التقدم الإسرائيلي نحو مرتفعات علي الطاهر
ردًا على فيديو متداول .. الأوقاف توضح حقيقة استغلال أرض مجاورة لمسجد
تحديث رسمي صادم.. خبير لوائح يكشف عن الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن
فولكس فاجن جولف GTI إيديشن
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن جولف GTI إيديشن ، وذلك بمناسبة مرور خمسين عام على إطلاق أيقونتها الرياضية عبر نسخة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن 50 التي تمثل خلاصة خبرة خمسة عقود في صناعة سيارات الهاتشباك الرياضية، وتجمع بين الأداء العملي والسرعة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا سيفيك تايب R، وهيونداي i30 N .

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

مواصفات فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

زودت سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح خلفي مزدوج، وأنابيب عادم سميكة، وبها عجلات مقاس 19 بوصة تحمل لمسة حمراء مميزة، وتضيف شعارات خاصة بالذكرى الخمسين هوية فريدة، وتم انخفاض الهيكل بمقدار 15 مم وذلك يمنحها مظهر رياضي .

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

بالاضافة إلي ان سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن بها، مقاعد مبطنة بإسفنج سميك وتوفر دعم ممتاز للفخذين، وبها نقشة الترتان المميزة التي ارتبطت تاريخياً بسيارات GTI، وبها عجلة قيادة مغلفة بالألياف الدقيقة، والأزرار المادية الجديدة تعزز سهولة الاستخدام، وبها أحزمة أمان حمراء ودواسات مزينة بلمسات رياضية.

محرك فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 321 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 270 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

تباع سيارة فولكس فاجن جولف GTI إيديشن في سوق السيارات السعودي بسعر 220 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

بدأت الفكرة عام 1934 لتطوير سيارة اقتصادية للمواطن العادي، وتأسست الشركة رسمياً في 28 مايو لعام 1937، وتم تصميم أول سيارة (بيتل) بواسطة المهندس فرديناند بورشيه فولكس فاجن بيتل، ورغم إطلاق إنتاجها في عام  إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى لتحويل مصانعها لإنتاج المركبات العسكرية .

فولكس فاجن جولف GTI إيديشن

وبعد الحرب، تولت الإدارة البريطانية إدارة المصانع وأعادت إطلاق إنتاج سيارة "بيتل"، وحققت السيارة مبيعات قياسية تخطت حاجز 21 مليون سيارة لتصبح رمز للمعجزة الاقتصادية الألمانية .

شركة فولكس فاجن فولكس فاجن جولف GTI إيديشن فاجن جولف GTI إيديشن مواصفات فولكس فاجن جولف GTI إيديشن محرك فولكس فاجن جولف GTI إيديشن جولف GTI إيديشن سعر فولكس فاجن جولف GTI إيديشن هوندا سيفيك تايب R هيونداي i30 N

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

Honor 600 Smart 5G

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر

مواصفات وميزات هاتف أوبو رينو 15A

بميزات احترافية| أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

5 إعدادات في هاتفك الأندرويد تمنحك مزيدًا من الخصوصية

هاتفك يتجسس عليك؟.. اقطع طريق التتبع بضبط 5 إعدادات سرية في الأندرويد

بالصور

أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد