سعر Czinger 21C الخارقة في السعودية

كشفت شركة Czinger Vehicles عن طرازها الجديد Czinger 21C، وتنتمي Czinger لفئة السيارات السوبر كار، ويوجد بها تقنيات تصنيع متقدمة منها، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والهندسة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، Tesla Model S Plaid ، و Ferrari SF90 Stradale .

سيارة Czinger 21C السوبر كار الجديدة

أبعاد Czinger 21C الجديدة

سيارة Czinger 21C السوبر كار الجديدة

تأتى سيارة Czinger 21C في سوق السيارات بطول 474 مم، وعرض 205 مم، وارتفاع 108 مم .

محرك Czinger 21C الجديدة

سيارة Czinger 21C السوبر كار الجديدة

تحصل سيارة Czinger 21C علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 2900 سي سي، وتنتج قوة 750 حصان، ومتصل بها محركيين كهربائيين ينتجوا قوة 268 حصان، وتنتج قوة إجمالية تصل إلي 1250 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2 ثانية، وبها بطارية سعة 4.4 كيلووات/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 407 كم/ساعة .

مواصفات Czinger 21C الجديدة

سيارة Czinger 21C السوبر كار الجديدة

زودت سيارة Czinger 21C الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد تتسع لشخصين بتصميم جلوس طولي وليس جنب إلى جنب، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

سعر Czinger 21C الجديدة

سيارة Czinger 21C السوبر كار الجديدة

تباع سيارة Czinger 21C الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 8.9 مليون ريال سعودي .

وجدير بالذكر ان سيارة Czinger 21C الجديدة تعتبر نادرة جداً، وسيقتصر إنتاجها على 80 وحدة فقط.

تاريخ شركة Czinger Vehicles في صناعة السيارات

سيارة Czinger 21C السوبر كار الجديدة

تعد Czinger Vehicles شركة أمريكية ناشئة تأسست عام 2019 في لوس أنجلوس، على يد كيفن زينجر وابنه لوكاس زينجر، وأحدثت الشركة ثورة في عالم السيارات الخارقة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وأنظمة الدفع الهجينة.