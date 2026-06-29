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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2027 في السوق المحلي

سيارات عائلية 2027 في السوق المحلي
سيارات عائلية 2027 في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي ديستينيتور، وجيتور تى 2، وبيجو 5008،  وكيا سبورتاج، وساوايست S08 .

ساوايست S08 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست S08 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 342 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 525 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست S08 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

كيا سبورتاج موديل 2027

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2027

عزم دوران بيجو 5008 موديل 2027 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وبها قوة 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2027

قوة سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تصل إلي 184 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027  تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027  تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027  تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

خزان وقود سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

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