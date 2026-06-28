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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقطع مسافة 1670 كم .. لي أوتو Li L8 الكهربائية

سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة
سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة لي أوتو عن طرازها الكهربائي الجديد لي أوتو Li L8 ، وتنتمي Li L8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعمل بنظام المدى الممتد EREV .

سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة 

أبعاد لي أوتو Li L8 الكهربائية

سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة 

تأتى سيارة لي أوتو Li L8 في سوق السيارات بطول 5 مم، وعرض 12.5 مم، وارتفاع متر و 80 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3 متر و 4.5 مم .

سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة 

محرك لي أوتو Li L8 الكهربائية

تحصل سيارة لي أوتو Li L8 علي قوتها من بطارية سعة 72.7 كيلوواط ساعة تدعم شحن 5C وتوفر مدى كهربائي إجمالي يصل إلي 1670 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لي أوتو Li L8 الكهربائية

سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة 

زودت سيارة لي أوتو Li L8 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل مخصص لخمسة ركاب مع بروز أمامي قصير وبروز خلفي طويل، وبها خط سقف انسيابي قريب من أسلوب الفاستباك، وبها إضاءة أمامية وخلفية ممتدة بعرض الهيكل، ومشتت هواء خلفي باللون الأسود اللامع، وبها شاشة بانوراما مقاس 29 بوصة بدقة 6K، وبها شاشة متحركة مقاس 21 بوصة بدقة 4K.

سيارة لي أوتو Li L8 الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان لي أوتو Li L8 بها أيضا، مقاعد أمامية بوضعية ما يسمى انعدام الجاذبية، ونظام تكييف ذكي بخمس مقاعد، وبها ست مناطق تحكم، وبها نظام صوتي يضم 27 سماعة، وبها طاولات قابلة للطي، وبها مرايات تجميل وشحن مزدوج للهواتف سلكيًا ولاسلكيًا، وبها ستائر كهربائية للنوافذ الجانبية، وبها أزرار للتحكم بالأبواب مثبتة في السقف، وبها نظام ماخ (Mach) للمساعدة الذكية على القيادة، ويعمل بشريحة ماخ M100 واحدة بقوة حوسبة تبلغ 1,280 تريليون عملية في الثانية، وبها 7 كاميرات بدقة 8 ميجابكسل، وبها مستشعر ليدار عالي الأداء من نوع ATL-P.

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