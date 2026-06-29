قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

بي ام دبليو X6 موديل 2027
بي ام دبليو X6 موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X6 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X6 موديل 2027 ، وتنتمي X6 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4960 مم، وعرض 2004 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2975 مم .

محرك بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 381 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

بي ام دبليو X6 موديل 2027

سعر بي ام دبليو X6 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 9 مليون و 250 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية محرك بي ام دبليو X6 موديل 2027 سعر بي ام دبليو X6 موديل 2027 الـ SUV الرياضية استقرار سوق السيارات صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

فان دايك

فان دايك: حكيمي من أفضل لاعبي العالم ومواجهة المغرب لن تكون سهلة

النجم الدولي هارى كين

هارى كين يعود إلى حسابات برشلونة من جديد.. تفاصيل

سيف الجزيري

أمير هشام: الأفريقي التونسي مهتم بالتعاقد مع سيف الجزيري

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد