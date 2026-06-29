بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X6 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X6 موديل 2027 ، وتنتمي X6 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4960 مم، وعرض 2004 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2975 مم .

محرك بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 381 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

بي ام دبليو X6 موديل 2027

سعر بي ام دبليو X6 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 9 مليون و 250 ألف جنيه .