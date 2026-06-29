قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
من الحفر إلى الترميم.. كيف يضمن القانون حماية الآثار المكتشفة؟
باكستان.. مصرع 29 من عناصر داعش في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان
رئيس العاصمة الجديدة: ممنوع توجه أي شخص لا يحمل تذكرة إلى الفان زون
لاعب منتخب أستراليا يستحضر ذكريات طوكيو: مواجهة مصر تحمل طابع الثأر
حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة وأماكن الوحدات
سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف درعا ونزوح محدود من القرى المجاورة
مفاجأة للمزارعين.. توجيهات جديدة للجمعيات بشأن صرف الأسمدة
مراجعة الأسعار وتشديد الرقابة.. ارتفاع أسعار الإنترنت على مائدة النواب غدا
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
رميت الزبالة وسديت الترعة وبتشتكي.. وزير الري يرد على شكوى مواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في السعودية

ماكسوس تورنادو 60
ماكسوس تورنادو 60
صبري طلبه

تنتمي ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 إلى فئة سيارات البيك أب، وتعتمد السيارة على تصميم خارجي حديث مع خطوط هيكلية تعكس الطابع الرياضي لهذه الفئة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد ماكسوس تورنادو 60

تأتي ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 بأبعاد من فئة بيك أب، إذ يبلغ طولها 5365 مم، بينما يصل العرض إلى 1900 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1809 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3155 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 215 مم، بينما يتراوح وزنها بدون ركاب بين 1890 و1950 كجم، وزودت السيارة بمصابيح أمامية من نوع هالوجين، إضافة إلى عجلات قياس 16 بوصة في الأمام والخلف.

ماكسوس تورنادو 60 

محرك ماكسوس تورنادو 60

تعتمد السيارة ماكسوس تورنادو 60 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 214 حصانًا، فيما يبلغ أقصى عزم دوران 330 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وقدمت ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 بخيارين لنظام الدفع، الأول يعتمد على الدفع الخلفي، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 12.8 كيلومترًا لكل لتر، بينما تأتي الفئة الثانية بنظام دفع رباعي مع معدل استهلاك وقود يبلغ 12 كيلومترًا لكل لتر. 

ماكسوس تورنادو 60 

أبرز تجهيزات ماكسوس تورنادو 60

تضم السيارة ماكسوس تورنادو 60 شاشة 7 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني، كاميرا، حساسات ركن.

سعر ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في السعودية

تقدم ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 47,817 ريال.

ماكسوس تورنادو ماكسوس تورنادو 60 مواصفات ماكسوس تورنادو 60 سعر ماكسوس تورنادو 60 سعر ماكسوس تورنادو 60 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

مصر لصناعة الكيماويات

تراجع 5%.. 497 مليون جنيه أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 11 شهرا

صورة تعبيرية

الحديد والصلب للمناجم: تحقيق 74.6 مليون جنيه مبيعات خلال مايو الماضي

المختبر

المُختبر يدعم تطور البنية التحتية للتشخيص الطبي في مصر بإطلاق أحدث وأكثر خطوط أمراض الدم تطورًا داخل الميجا لاب مع تجاوز حجم الفحوصات السنوية 30 مليون تحليل

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد