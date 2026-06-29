سعر ومواصفات ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في السعودية

تنتمي ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 إلى فئة سيارات البيك أب، وتعتمد السيارة على تصميم خارجي حديث مع خطوط هيكلية تعكس الطابع الرياضي لهذه الفئة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد ماكسوس تورنادو 60

تأتي ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 بأبعاد من فئة بيك أب، إذ يبلغ طولها 5365 مم، بينما يصل العرض إلى 1900 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1809 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3155 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 215 مم، بينما يتراوح وزنها بدون ركاب بين 1890 و1950 كجم، وزودت السيارة بمصابيح أمامية من نوع هالوجين، إضافة إلى عجلات قياس 16 بوصة في الأمام والخلف.

ماكسوس تورنادو 60

محرك ماكسوس تورنادو 60

تعتمد السيارة ماكسوس تورنادو 60 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 214 حصانًا، فيما يبلغ أقصى عزم دوران 330 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وقدمت ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 بخيارين لنظام الدفع، الأول يعتمد على الدفع الخلفي، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 12.8 كيلومترًا لكل لتر، بينما تأتي الفئة الثانية بنظام دفع رباعي مع معدل استهلاك وقود يبلغ 12 كيلومترًا لكل لتر.

ماكسوس تورنادو 60

أبرز تجهيزات ماكسوس تورنادو 60

تضم السيارة ماكسوس تورنادو 60 شاشة 7 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني، كاميرا، حساسات ركن.

سعر ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في السعودية

تقدم ماكسوس تورنادو 60 موديل 2026 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 47,817 ريال.