الكشف عن لادا إيسكرا SW الجديدة كليًا.. وماذا عن السعر؟

كشفت أفتوفاز الروسية عبر علامتها لادا عن إضافة جديدة إلى عائلة إيسكرا SW، من خلال النسخة الجديدة التي تحمل اسم إيسكرا SW درايف، مع تصميم من فئة الهاتشباك، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك لادا إيسكرا SW

تعتمد لادا إيسكرا SW درايف على محرك بنزين طبيعي السحب بسعة 1.6 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 105 أحصنة، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

لادا إيسكرا SW

أداء لادا إيسكرا SW

تسجل النسخة الجديدة من إيسكرا SW درايف تسارعًا من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 174 كيلومترًا في الساعة، أما من ناحية معدلات استهلاك الوقود فتقدر بحوالي 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات لادا إيسكرا SW

تأتي مقصورة لادا إيسكرا SW بتجهيزات عملية تناسب فئة السيارة، حيث تضم نظام ترفيه من نوع Lada Enjoy Evo بشاشة قياس 8 بوصات، إلى جانب نظام تكييف هواء، كما تتوفر نوافذ كهربائية مع نظام قفل مركزي للأبواب، إضافة إلى مقاعد أمامية مدفأة ومرايا جانبية مدعومة بالتدفئة، بما يعزز الراحة في ظروف الطقس البارد، وتكتمل التجهيزات بجنوط قياس 15 بوصة.

لادا إيسكرا SW

لادا إيسكرا SW وأنظمة السلامة

زودت لادا إيسكرا SW درايف بعدد من عناصر السلامة الأساسية، حيث تشمل وسائد هوائية لحماية الركاب ونظام مثبت سرعة يساعد في القيادة على الطرق الطويلة، بالإضافة إلى نظام فرامل مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

سعر لادا إيسكرا SW درايف في السوق الروسي

تبدأ أسعار لادا إيسكرا SW درايف في السوق الروسية من نحو 1,565,000 روبل، وهو ما يعادل تقريبًا 19,800 دولار أمريكي.