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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لادا نيفا 2027 الكروس أوفر تظهر لأول مرة | صور

لادا نيفا 2027 الكروس أوفر
لادا نيفا 2027 الكروس أوفر
إبراهيم القادري

كشفت شركة لادا عن طرازها الجديد لادا نيفا موديل 2027، وتنتمي نيفا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتتميز بهيكل مجلفن ومقاوم للصدأ، وكما ان شكلها الخارجي الصندوقي لم يتغير منذ أيام الحرب الباردة .

سيارة لادا نيفا موديل 2027 الجديدة 

محرك لادا نيفا موديل 2027

تحصل سيارة لادا نيفا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، وتنتج قوة 89 حصان، وبها عزم دوران 153 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لادا نيفا موديل 2027

زودت سيارة لادا نيفا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط جديدة مقاس 16 بوصه بلونين، وبها فتحة تهوية سوداء بارزة على غطاء المحرك. وبها أجزاء واجهة أمامية جديدة، وبها غطاء المحرك، وبها سقف، وبها باب خلفي، وبها صدادات خلفية من الفولاذ المجلفن مزدوج السماكة، وبها عجلة قيادة جديدة مستعارة من شقيقتها لادا جرانتا لتقدم وسائد هوائية للسائق لأول مرة في تاريخ هذا الطراز .

سيارة لادا نيفا موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي انه تم نقل مفتاح إشعال المحرك إلى الجانب الأيمن، وتم تقريب ذراع ناقل الحركة من السائق، وتم دمج عصا التحكم بنظام الدفع الرباعي في رافعة واحدة بدلاً من الروابط المتعددة المعقدة، وبها شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بارزة في الكونسول الوسطي، وتم تحسين العزل الصوتي، وتطوير نظام التدفئة والتكييف ليشمل فلتر كابين متطور، وبها مفتاح موحد للأبواب والتشغيل، وبها نظام التعليق، وتم نقل قضيب الموازنة إلى الأمام لتحسين الثبات والراحة، وزودت المكابح بأقراص مهواة لضمان توقف أفضل.

سيارة لادا نيفا موديل 2027 الجديدة 

وجدير بالذكر ان شركة لادا لم تكتفي بإبهارنا بتحديث سيارة لادا نيفا موديل 2027، بل استغلت نفس الحدث لتقدم لمحة عن سيارة السباق المخصصة للحلبات لادا إيسكرا، والتي تم تطويرها بالتعاون مع قطاع السباقات في الشركة لإطلاق سلسلة سباقات أحادية الطراز منخفضة التكلفة بحلول عام 2027.

- مواصفات لادا إيسكرا :

سيارة لادا نيفا موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة لادا إيسكرا بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل عريض، وجناح خلفي رياضي ضخم، وقفص حماية داخلي من الانقلاب، ونظام تعليق معدل بالكامل.

سيارة لادا نيفا موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة لادا إيسكرا قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

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