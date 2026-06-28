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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي إم سي سييرا 2027 تظهر لأول مرة

جي ام سي سييرا موديل 2027
جي ام سي سييرا موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جي إم سي عن طرازها الجديد جي ام سي سييرا موديل 2027، وتنتمي سييرا لفئة السيارات البيك أب، وتشترك سييرا الجديدة مع سيلفرادو في الكثير من الأساسيات الهندسية، لكنها تحتفظ بشخصيتها الخاصة ولمساتها الأكثر فخامة.

 جي ام سي سييرا موديل 2027

مواصفات جي ام سي سييرا موديل 2027

زودت سيارة جي ام سي سييرا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، رفارف أعرض وأكثر بروزاً، وأعادت جي ام سي تصميم الشبك الأمامي بالكامل ليصبح أكبر حجماً وأكثر استقامة، وبها غطاء محرك أكثر بروزاً، وبها خطوط تصميمية أوضح تعزز الطابع العضلي للشاحنة، وبها مصابيح LED جديدة مدمجة داخل الرفارف الضخمة، وحصلت الجهة الخلفية على مصابيح معاد تصميمها، وبها باب MultiPro الشهير بتحديثات جديدة.

 جي ام سي سييرا موديل 2027

كما ان سيارة جي ام سي سييرا موديل 2027 بها، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.2 بوصه، وحصل الراكب الأمامي على شاشة مستقلة مقاس 11.5 بوصه مع غطاء مخصص لإخفائها عند الحاجة، وبها شاشة معلومات وترفيه جديدة مقاس 16.3 بوصه، وبها ممتصات صدمات جديدة من Multimatic، وبها نظام تحكم محسن عند الهبوط والارتدادات القوية، وبها إطارات جوديير Wrangler Territory MT مقاس 35 بوصه لتعزيز قدراتها على الطرق الوعرة.

محرك جي ام سي سييرا موديل 2027

تستمد سيارة جي ام سي سييرا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 6600 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك.

 جي ام سي سييرا موديل 2027

جدير بالذكر انه مع التصميم الأكثر جرأة والداخلية الرقمية الجديدة والمحركات الكبيرة المحدثة، تراهن جي ام سي على أن سييرا 2027 ستكون قادرة على مواصلة المنافسة بقوة أمام فورد F-150 ورام 1500 وشيفروليه سيلفرادو .

تاريخ شركة جي ام سي في صناعة السيارات

 جي ام سي سييرا موديل 2027

أسس الأخوان ماكس وموريس جرابوسكي شركة "رابيد موتور للسيارات"، وفي عام 1909، استحوذ ويليام دورانت على الشركة، لتكون النواة الأولى لتأسيس تاريخ جي إم سي وتطورها في صناعة السيارات تحت مظلة جنرال موتورز.

السيارات البيك أب جي ام سي سييرا موديل 2027 سييرا موديل 2027 مواصفات جي ام سي سييرا موديل 2027 محرك جي ام سي سييرا موديل 2027 محرك جي ام سي سييرا سييرا الجديدة رام 1500 شيفروليه سيلفرادو

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