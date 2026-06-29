مواصفات مينى كانترى مان 2027 الكهربائية

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مينى كانترى مان موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كانترى مان موديل 2027، وتنتمي كانترى مان لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

زودت سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تحصل سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، وبها قوة تصل إلي 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تمتلك سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

يصل سعر الفئة الوحيدة من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 3 مليون و 200 ألف جنيه .