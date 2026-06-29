شاهد| لادا إيسكرا SW الهاتشباك الجديدة

أعلنت شركة لادا عن طرازها الجديد لادا إيسكرا SW ، وتنتمي إيسكرا لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعتمد لادا إيسكرا SW علي منصة CMF-B المشتقة من داسيا والمرتبطة بمجموعة رينو .

لادا إيسكرا SW الجديدة

محرك لادا إيسكرا SW الجديدة

تحصل سيارة لادا إيسكرا SW الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 105 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

لادا إيسكرا SW الجديدة

وتتسارع لادا إيسكرا SW الجديدة من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 174 كم/ساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود في نسخة القير العادي 7.8 لتر لكل 100 كم/ساعة .

مواصفات لادا إيسكرا SW الجديدة

لادا إيسكرا SW الجديدة

زودت سيارة لادا إيسكرا SW الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط فولاذية سوداء مقاس 15 بوصة مع احتفاظها بلمسات كرومية على الشبك الأمامي، وبها شاشة ترفيه لادا Enjoy Evo مقاس 8 بوصه، وبها مقاعد أمامية مدفأة، وبها مرايات جانبية مدفأة، وبها تكيف هواء، وبها مثبت سرعة، ووسادتين هوائيتين.

تاريخ شركة لادا في صناعة السيارات

تم تأسيس شركة أوتوفاز في مدينة تولياتي الروسية، وأنتجت أول سيارة تحت اسم فاز (VAZ-2101)، وهي نسخة معدلة من سيارة فيات 124، لتتكيف مع الشوارع والظروف الروسية .

لادا إيسكرا SW الجديدة

وظهرت العلامة التجارية "لادا" رسمياً للتصدير للأسواق العالمية، حيث استخدمت الكلمة السلافية التي تعني "القارب الصغير" لتشكل شعار الشركة، وأطلقت لادا نيفا، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والتي تعد من أقدم السيارات في العالم التي لا تزال تنتج وتباع بنفس التصميم والاعتمادية التاريخية .

وحققت طرازات مثل "لادا ريفا" مبيعات ضخمة وانتشار واسع بفضل أسعارها التنافسية، وأصبحت من أكثر السيارات مبيعاً في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وبدأت مجموعة رينو بشراكة تقنية مع الشركة في عام 2008، قبل أن تستحوذ عليها بالكامل في عام 2016 لتطوير خطوط إنتاج تتناسب مع معايير السوق العالمية .