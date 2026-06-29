قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
إسرائيل تتحدى الجميع وتعلن البقاء في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لادا إيسكرا SW الهاتشباك الجديدة

لادا إيسكرا SW الجديدة
لادا إيسكرا SW الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لادا عن طرازها الجديد لادا إيسكرا SW ، وتنتمي إيسكرا لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعتمد لادا إيسكرا SW علي منصة CMF-B المشتقة من داسيا والمرتبطة بمجموعة رينو .

لادا إيسكرا SW الجديدة

محرك لادا إيسكرا SW الجديدة

تحصل سيارة لادا إيسكرا SW الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 105 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

لادا إيسكرا SW الجديدة

وتتسارع لادا إيسكرا SW الجديدة من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 174 كم/ساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود في نسخة القير العادي 7.8 لتر لكل 100 كم/ساعة .

مواصفات لادا إيسكرا SW الجديدة

لادا إيسكرا SW الجديدة

زودت سيارة لادا إيسكرا SW الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط فولاذية سوداء مقاس 15 بوصة مع احتفاظها بلمسات كرومية على الشبك الأمامي، وبها شاشة ترفيه لادا Enjoy Evo مقاس 8 بوصه، وبها مقاعد أمامية مدفأة، وبها مرايات جانبية مدفأة، وبها تكيف هواء، وبها مثبت سرعة، ووسادتين هوائيتين.

تاريخ شركة لادا في صناعة السيارات

تم تأسيس شركة أوتوفاز في مدينة تولياتي الروسية، وأنتجت أول سيارة تحت اسم فاز (VAZ-2101)، وهي نسخة معدلة من سيارة فيات 124، لتتكيف مع الشوارع والظروف الروسية .

لادا إيسكرا SW الجديدة

وظهرت العلامة التجارية "لادا" رسمياً للتصدير للأسواق العالمية، حيث استخدمت الكلمة السلافية التي تعني "القارب الصغير" لتشكل شعار الشركة، وأطلقت لادا نيفا، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والتي تعد من أقدم السيارات في العالم التي لا تزال تنتج وتباع بنفس التصميم والاعتمادية التاريخية .

وحققت طرازات مثل "لادا ريفا" مبيعات ضخمة وانتشار واسع بفضل أسعارها التنافسية، وأصبحت من أكثر السيارات مبيعاً في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وبدأت مجموعة رينو بشراكة تقنية مع الشركة في عام 2008، قبل أن تستحوذ عليها بالكامل في عام 2016 لتطوير خطوط إنتاج تتناسب مع معايير السوق العالمية .

السيارات الهاتشباك إيسكرا SW لادا إيسكرا SW داسيا مجموعة رينو محرك لادا إيسكرا SW الجديدة لادا إيسكرا SW الجديدة مواصفات لادا إيسكرا شركة أوتوفاز فيات 124 الكلمة السلافية أوتوفاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

منتخب ناشئات السلة

منتخب ناشئات السلة يختتم معسكر إسبانيا بالفوز على كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

منتخب مصر

فرج عامر يحذر من قوة أستراليا: طوال القامة ولديهم لياقة ومهاجم خطير

منتخب مصر

8 ملايين دولار تنتظر منتخب مصر حال التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد