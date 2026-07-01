شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

خطفت شركة هيونداي الكورية الأنظار خلال مشاركتها في معرض أوتو تشاينا لعام 2026 الحالي، بإزاحة الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا "IONIQ V" المخصصة حصريًا للسوق الصيني في الوقت الراهن.

وجاءت ردود الفعل الفورية متمحورة حول التصميم الخارجي الحاد للمركبة، والتي تحمل ملامح إسفينية منخفضة وزوايا حادة تذكر بجرأة سيارات "لامبورغيني" الإيطالية الفاخرة أكثر من كونها سيارة سيدان كورية تقليدية.

ولكن على النقيض من هذا المظهر الهجومي الشرس، صدمت البيانات الفنية الرسمية المسربة من وزارة الصناعة الصينية الخبراء؛ إذ تقتصر القوة التشغيلية للنسخة طويلة المدى على محرك كهربائي واحد يولد 225 حصانًا فقط ماديًا، مما فتح الباب فوريًا أمام المصممين لإطلاق تخيلات رقمية مبدئية لما يمكن أن تكون عليه النسخة عالية الأداء "IONIQ V N" لتفكيك الفجوة بين المظهر والقوة.

تعديلات ديناميكية مادية تحاكي شاسيه سيارات السباق

تُظهر الصور التخيلية الحصرية السيارة في رداء قسم "N" الرياضي الممتد، مع الحفاظ على الهيكل الوتدي الفريد للموديل الأساسي.

وحصلت الواجهة الأمامية ماديًا على مصد هجومي معدل يدمج مشتت هواء سفليًا عميقًا (Splitter)، وفتحات تبريد لوجستية أكبر حجمًا مزينة بالخطوط الحمراء المميزة لهوية طرازات N.

كما تم خفض خلوص السيارة عن الأرض مع تزويدها بجنوط رياضية أضخم، وتنانير جانبية بارزة، ومشتت خلفي معزز بجناح مدمج لتوفير قوى ضغط سفلي تضمن ثبات السيارة ميكانيكيًا عند المنعطفات السريعة في حلبات الاختبار لعام 2026 الحالي.

هيونداي IONIQ V

مقصورة رقمية ذكية مدعومة بتقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي

تتبنى الكابينة الداخلية لـ IONIQ V الطابع المستقبلي ذاته؛ حيث تتصدر المشهد شاشة بانورامية عملاقة بمقاس 27 بوصة وبدقة 4K، مدعومة بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8295 المتطور لإدارة الرسوميات والبيانات فوريًا.

وفي حال اعتماد نسخة N، ستتضمن الشاشة برمجياً لوحات قياس مخصصة لتوقيت اللفات (Lap Timer) وبيانات التتبع الفوري على الحلبات، بالتكامل مع مقاعد رياضية حاضنة مكسوة بجلد الألكانتارا الفاخر وتحمل شعار N المضيء ماديًا.

ترتكز السيارة هندسيًا على منصة E-GMP الكهربائية ذات جهد 800 فولت. وتشير التوقعات الاستثمارية إلى أن "IONIQ V N" قد تستعير المنظومة الميكانيكية ذات المحركين والدفع الكلي للعجلات من شقيقتها "Ioniq 6 N"، لتوليد قوة هائلة تتجاوز 601 حصانًا، وتصل إلى 641 حصانًا عند تفعيل وضع التعزيز برمجياً (N Grin Boost).

أما المفاجأة التقنية الأبرز، فتكمن في إمكانية دمج براءة الاختراع الأحدث لهيونداي والمتمثلة في "ناقل الحركة اليدوي الإلكتروني المحاكي"؛ حيث يعتمد هذا النظام برمجيًا ولوجستيًا على مقبض ناقل حركة بـ 6 سرعات وبدال قابض (كلتش) حقيقي ماديًا، يقوم عبر برمجيات متطورة بمحاكاة كاملة لاهتزازات، وصوت، وقطع القوة المصاحب لعمليات التعشيق اليدوي الكلاسيكي، مما يعيد شغف متعة القيادة التناظرية لقلب الحقبة الكهربائية لعام 2026 الحالي.