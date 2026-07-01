كشفت دراسة علمية حديثة صادرة من اليابان لعام 2026 الحالي أن قيادة السيارات المزودة بناقل حركة يدوي مانيوال تمنح العقل البشري، وبخاصة لدى كبار السن، تمرينًا يوميًا مستمرًا لحمايته من الشيخوخة الإدراكية.

وأوضحت التقارير التوثيقية أن الاعتماد على الفتيس اليدوي والبدالات الثلاثة يجبر الخلايا العصبية على البقاء في حالة تيقظ كامل، على عكس النواقل الأوتوماتيكية التي تسمح للمخ بالدخول في حالة من الخمول أو "الطيار الآلي" جراء غياب التفاعل الميكانيكي المباشر.

مطور ألعاب "Nintendo" الشهير يقود البحث العلمي

أشرف على هذا البحث الهندسي والطبي البروفيسور ريوتو كواشيما، رئيس قسم التصوير العصبي في معهد التطوير والشيخوخة والسرطان بجامعة توهوكو اليابانية.

ويُعد كواشيما أحد أبرز علماء الأعصاب عالميًا، وهو الأب الروحي والمطور العلمي لسلسلة ألعاب الألغاز الشهيرة "Brain Age" على منصة "نينتندو" (Nintendo)، والتي حققت مبيعات قياسية بملايين النسخ استنادًا إلى نظريته المادية بأن العقل يستجيب للتمارين والتدريب المستمر كأي عضلة في الجسد.

كيف تحمي "الدبرياج" والعصا قشرة فص الجبهة؟

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "Best Car Web" الياباني المتخصص، وجد الباحثون أن التسلسل الحركي واللوجستي لقيادة سيارة يدويّة ينشط بشكل ملحوظ "قشرة فص الجبهة" (Prefrontal Cortex) في الدماغ، وهي المنطقة المسئولة برمجيًا عن إدارة الذاكرة، والتركيز، واتخاذ القرارات السريعة، وحل المشكلات. إن قراءة سرعة المرور فوريًا، وضغط بدال القابض (الدبرياج)، واختيار الحارة المناسبة للترس باليد، وموازنة بدال الوقود، كلها عمليات معقدة تحدث ماديًا في آن واحد، وتطلب تنسيقًا عصبيًا يحافظ على انتباه السائق وتفكيك عوامل تشتت الذهن.

تمرين منخفض الشدة لمواجهة أمراض الخرف والشيخوخة

في بلد يواجه معدلات شيخوخة متسارعة مثل اليابان، تمثل مطالبة الدماغ بدمج هذه المدخلات اليومية ميكانيكيًا نوعًا من التدريب الذهني منخفض الشدة الذي يساعد في الحفاظ على الوظائف المعرفية وحتى الوقاية من الخرف (Dementia).

وأكد كواشيما أن تحفيز المسارات العصبية عبر التحكم اليدوي يمنح العقل ميزة حمائية جافة لا يمكن لوسائل النقل الأوتوماتيكية أو أنظمة القيادة شبه المستقلة (Semi-Autonomous) مضاهاتها، كونها تحول السائق إلى راكب سلبي يفقد مهارات التفاعل اللحظي.

رغم الفوائد الصحية والذهنية الموثقة هندسيًا وطبيًا، فإن المركبات المزودة بثلاث بدالات تواجه خطر الانقراض اللوجستي؛ حيث تشير البيانات الإحصائية لعام 2026 الحالي إلى أن السيارات اليدوية لم تعد تمثل سوى 1% إلى 2% فقط من إجمالي مبيعات صالات العرض الجديدة في اليابان.

وفي حين يستميت عشاق السيارات الرياضية للدفاع عن ناقل الحركة اليدوي في موديلات أيقونية فاخرة مثل بورشه 911 GT3، فإن سيارات الركاب الاقتصادية الصغيرة تفقد البدال الثالث فوريًا ودون أي مقاومة تسويقية، لتتحول متعة القيادة اليدوية من مجرد هواية ممتعة إلى أداة استثمارية لحماية الصحة العقلية.