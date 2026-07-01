سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شهد سوق المركبات الفاخرة المخصصة للمغامرات والرحلات الطويلة لعام 2026 الحالي عرض شاحنة التخييم الاستثنائية (EarthRoamer XV-SX) موديل 2023 للبيع بحالة المستعمل وبسعر فلكي يبلغ 1.1 مليون دولار.

ورغم أن الشاحنات التقليدية تفقد جزءًا من قيمتها الاستثمارية فوريًا بمجرد خروجها من صالات العرض، إلا أن هذه المركبة التي قطعت مسافة 8,228 ميلًا فقط تفرض تسعيرًا يوازي قيمة أسطول كامل من الشاحنات الثقيلة الجديدة مع سيارة خارقة.

شاسيه شيفروليه سيلفرادو HD يضمن القوة الميكانيكية الوعرة

تتكامل هذه المركبة العملاقة هندسيًا وماديًا فوق شاسيه الشاحنة الأمريكية الثقيلة شيفورليه سيلفرادو HD)، مما يمنحها قدرات ميكانيكية فائقة لتفكيك أصعب التضاريس والدروب الجبلية الجافة.

وتجمع "إيرث رومر" في هذا الطراز بين جينات وقوة شاحنات النقل الثقيل، وبين مرونة مركبات الاستكشاف العالمية، لتلبي تطلعات الأثرياء برمجياً ولوجستيًا في الحصول على وسيلة تنقل برية تجمع بين القوة الغاشمة والاعتمادية المطلقة وسط الصحاري.

شيفروليه سيلفرادو

مقصورة داخلية تحاكي شقق البنتهاوس الفاخرة

تحمل الشاحنة من الداخل تجهيزات لوجستية متكاملة تدمج الحدود تمامًا بين مفهوم الشاحنة والمنزل الفاخر؛ حيث تضم مقصورة الإقامة الفاخرة غسالة ملابس ومجففًا مدمجًا، ومطبخًا مجهزًا بالكامل، بالإضافة إلى حمام متكامل يحتوي على دش استحمام بمساحة قياسية.

وتتفوق الحزمة التقنية والترفيهية داخل المركبة على أرقى المنازل المتنقلة (Motorhomes) في العالم، مما يجعلها بمثابة شقة "بنتهاوس" ذكية ومتحركة على عجلات مخصصة للمعيشة الكاملة بعيدًا عن الحضارة.

شيفروليه سيلفرادو

منظومة طاقة مستقلة لضمان البقاء في الأماكن النائية

لم تغفل الشركة المطورة الجانب الهندسي الخاص بالطاقة؛ إذ تم تزويد الهيكل الخارجي بألواح طاقة شمسية ضخمة وبطاريات ليثيوم عالية السعة لتوليد وتشغيل كافة الأجهزة الكهربائية والمكيفات برمجيًا دون الحاجة لمولدات الديزل التقليدية المزعجة.

ويضمن هذا التجهيز المادي بقاء المغامرين لفترات ممتدة في البرية مع توفير مخزون استراتيجي ضخم للمياه العذبة والوقود، مما يبرر قيمتها الاستثمارية المرتفعة في مبيعات المزاد لعام 2026 الحالي للباحثين عن قمة الفخامة التناظرية.