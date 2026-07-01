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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة خارقة شهيرة تغرق في «شبر مياه».. ومحركها مهدد بالتلف

أستون مارتن
أستون مارتن
عزة عاطف

تحولت محاولة سائق بريطاني لعبور طريق مغمور بمياه الأمطار إلى كارثة استثمارية وفنية؛ إذ تسبب سوء تقديره لعمق المياه في غرق سيارته الرياضية الفارهة أستون مارتن فانتاج الجديدة، وتعرض محركها القوي لخطر القفل الهيدروليكي الذي قد ينهي عمر المركبة مبكرًا في صالات الخدمة لعام 2026 الحالي.

رئيس شركة ليتير كارز يوثق الحادثة عبر منصة X

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة كالنار في الهشيم بعد أن قام لورانس ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات البريطانية الشهيرة “ليستر كارز”، بتوثيق الحادثة ونشرها عبر حسابه الرسمي على منصة X. 

ويظهر المقطع سيارة الفانتاج الفضية وهي تحاول اجتياز امتداد مائي عميق على طريق فرعي ضيق، وقبل أن تصل السيارة إلى منتصف البركة المائية، انطفأ المحرك المكون من 8 أسطوانات V8 سعة 4.0 لترات والمزود بشاحن توربيني مزدوج فجأة، تاركًا السائق محاصرًا في وسط المياه الجافة.

مداخل الهواء المنخفضة تعجل بالقفل الهيدروليكي للمحرك

يعود السبب الهندسي وراء الانطفاء الفوري للمحرك، المصنوع بالتعاون مع إيه إم جي (AMG)، إلى التصميم الأيروديناميكي المنخفض لمداخل الهواء الواقِعة في مقدمة الشبكة الأمامية للسيارة. 

وفور وصول منسوب المياه إلى مستوى الشبكة، قامت فتحات السحب بامتصاص المياه ماديًا وتوجيهها مباشرة إلى غرف الاحتراق بدلاً من الهواء. وبما أن المياه سائل غير قابل للانضغاط، يؤدي دخولها إلى انحناء وتفكيك أذرع التوصيل (البساتم) فورًا ميكانيكيًا، وهو ما يطلق عليه هندسيًا "الجروب المائي" أو القفل الهيدروليكي، مما يتطلب إما إعادة بناء المحرك بكلفة باهظة أو استبداله بالكامل. 

سخرية منصات التواصل وإطلاق لقب "جيمس بوند" المائي

أثار موقف السائق ردود أفعال واسعة؛ حيث ظهر غاضبًا للغاية عقب خروجه من المركبة، وسمع في المقطع وهو يتحدث هاتفيًا قائلاً: "المياه لم تغمر السيارة بالكامل، لكنها بوضوح وصلت إلى المحرك، لم تبدُ لي عميقة بهذا الشكل". 

ودفع هذا التصريح منصات ومجلات السيارات العالمية مثل (Road & Track) إلى إطلاق لقب ساخر عليه وهو "جيمس بوند المائي" (James Pond)، تعليقًا على مغامرته غير المحسوبة لسيارة تبلغ قيمتها الاستثمارية مئات الآلاف من الدولارات في مبيعات عام 2026 الحالي، لتنتهي رحلتها الفورية بالاستعانة بخطاف السحب الأمامي لجرها خارج بركة المياه نحو مصير مجهول مع شركات التأمين.

أستون مارتن القفل الهيدروليكي محركات AMG سيارات أستون مارتن الخارقة

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