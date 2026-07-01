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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اندماج هوندا ونيسان التاريخي يقترب.. والرئيس التنفيذي يؤكد

هوندا
هوندا
عزة عاطف

تسارع شركة “هوندا” اليابانية الخطى لإتمام صفقة تحالف مصيرية مع غريمتها التقليدية “نيسان”، مؤكدة أنها لا تملك رفاهية الوقت لتأجيل هذا التعاون اللوجستي؛ ويأتي هذا التحرك الصارم عقب إعلان هوندا مؤخرًا عن تسجيل أول خسارة صافية سنوية في تاريخها التوثيقي، مما دفع الإدارة التنفيذية للبحث عن شراكات استثمارية عاجلة لتفكيك نفقات التطوير الباهظة وحماية القيمة البيعية للمجموعتين داخل صالات العرض لعام 2026 الحالي.

توحيد العقول الإلكترونية للسيارات بحلول عام 2029

أوضح توشيهيرو ميب، رئيس شركة هوندا، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في اليابان، أن المباحثات الهندسيّة مع نيسان قطعت شوطًا طويلًا للغاية، وأن بعض جوانب الاتفاق باتت قريبة من الإعلان الرسمي لتهدئة مخاوف المستثمرين. 

وتتمثل الخطوة الأولى والمحورية لهذا التحالف في التشارك برمجياً وماديًا في وحدات التحكم الإلكترونية (ECUs)، والتي تمثل العقل المركزي الموجه للمركبة، حيث تخطط الشركتان لبدء دمج هذه الوحدات الموحدة في السيارات الإنتاجية بحلول عام 2029 أو 2030 على أقصى تقدير.

ميتسوبيشي تنضم للتكتل لتوحيد أجزاء الطرازات الهجينة والكهربائية

كشفت التقارير التقنية الصادرة مؤخرًا أن الشراكة لن تقتصر على القطبين الفوريين فقط، بل ستمتد لوجستيًا لتشمل استخدام وحدات تحكم إلكترونية مشتركة وموحدة عبر مجموعة واسعة من طرازات هوندا ونيسان وميتسوبيشي، بما يغطي السيارات الهجينة (Hybrids) والمركبات الكهربائية بالكامل (EVs). 

وأشارت التقارير الموثقة إلى أن الشركات الثلاث لا تزال تفحص صياغة البنود النهائية المتعلقة بتمويل التطوير الهندسي المشترك، وسط توقعات بإبرام الاتفاقية الرسمية والتوقيع النهائي خلال أسابيع قليلة تفاديًا لأي تراجع في مبيعات صالات العرض.

عقبة رينو الفرنسية وحصة التصويت المؤثرة في نيسان

رغم الأجواء الإيجابية المحيطة بالتحالف الياباني الجديد، يرى خبراء ومحللو سوق السيارات الكلاسيكية والحديثة أن شركة “رينو” الفرنسية قد تشكل لاعبًا مؤثرًا في صياغة الشكل النهائي للاتفاق الميكانيكي؛ إذ لا تزال المجموعة الفرنسية تحتفظ بحصة تصويتية ممتدة تبلغ 15% داخل مجلس إدارة نيسان. 

ويتطلب هذا الوضع القانوني موازنة دقيقة لضمان موافقة الجانب الفرنسي على تفكيك قيود التطوير الحصرية، ومشاركة البرمجيات والشاسيهات الذكية مع هوندا لضمان ولادة قطب ياباني عملاق قادر على منافسة الهيمنة الصينية المتصاعدة بنهاية عام 2026 الحالي.

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