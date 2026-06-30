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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. سيات ارونا إم سوبارو اكس فى كروس 2026

سيات ارونا إم سوبارو اكس فى كروس
سيات ارونا إم سوبارو اكس فى كروس
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات ارونا  وسوبارو اكس فى كروس موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ سوبارو اكس فى كروس موديل 2026

سوبارو اكس فى كروس موديل 2026

زودت سيارة سوبارو اكس فى كروس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سوبارو اكس فى كروس موديل 2026

سوبارو اكس فى كروس موديل 2026

تحصل سيارة سوبارو اكس فى كروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 156 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 198 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سوبارو اكس فى كروس موديل 2026

سوبارو اكس فى كروس موديل 2026

تباع سيارة سوبارو اكس فى كروس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 495 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

 سيات ارونا موديل 2026

تحتوي سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP .

محرك سيات ارونا موديل 2026

 سيات ارونا موديل 2026

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيات ارونا موديل 2026

 سيات ارونا موديل 2026

يصل سعر سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 289 ألف جنيه .

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