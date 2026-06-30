ميتسوبيشي باجيرو الجديدة تحصل على ميزة طال انتظارها لعشاق الطرق الوعرة

تواصل شركة ميتسوبيشي اليابانية إشعال الحماس حول طرازها الأسطوري باجيرو (المعروف باسم مونتيرو في بعض الأسواق العالمية) لعام 2026 الحالي.

ركزت الإعلانات التشويقية الأخيرة على إبراز المزايا التقنية والهندسية التي يقدرها محبو القيادة في الدروب الوعرة، بدلاً من الاكتفاء باستعراض الملامح التصميمية الخارجية، لتعود السيارة بقوة إلى هويتها الخشنة كمركبة دفع رباعي حقيقية تعتمد على شاسيه حامل للمركبة (Body-on-frame) لتفكيك أصعب التضاريس ماديًا.

عودة المقياس المتعدد الرقمي لعرض بيانات التضاريس فوريًا

أبرز ما قدمته ميتسوبيشي في الكابينة الداخلية لباجيرو الجديدة هو شاشة العرض الرقمية المحدثة للمقياس المتعدد (Digital Multi Meter)، وهي إعادة إحياء ذكية ومطورة للمقياس الكلاسيكي الشهير الذي ميز الأجيال السابقة.

وتوفر هذه الشاشة برمجيًا وتوثيقيًا قراءات حية وفورية للمغامرين تشمل تحديد الارتفاع عن سطح البحر، والبوصلة الرقمية للاتجاهات، ودرجة الحرارة الخارجية، بالإضافة إلى عرض حي لنسبة توزيع عزم الدوران (Torque Split) بين العجلات الأربع ميكانيكيًا لضمان ثبات السيارة وتجنب الانزلاق.

جاهزية استثمارية لغزو صالات العرض بنهاية العام

تخطط العلامة اليابانية لإزاحة الستار رسميًا بالكامل عن باجيرو خلال الأشهر القليلة القادمة، وسط توقعات بارتفاع قياسي في حجم المبيعات الفورية داخل صالات العرض الدولية؛ نظرًا للحنين الجاف الذي يمتلكه عشاق المغامرات لهذا الاسم العريق.

ويهدف هذا التوجه اللوجستي الجديد من ميتسوبيشي إلى تأكيد أصالة الروح الصحراوية للسيارة، والابتعاد عن نمط سيارات الكروس أوفر الناعمة، لتوفير خيار قوي ومنافس يضمن قيمته الاستثمارية على المدى الطويل بنهاية عام 2026 الحالي.