جي إم سي تكشف الستار عن سييرا 1500 2027 الجديدة

كشفت جي إم سي عن الجيل الجديد من شاحنة سييرا 1500 موديل 2027، ضمن فئة شاحنات البيك أب كاملة الحجم، ويعد هذا الموديل من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الأمريكية في الأسواق العالمية.

تصميم جي إم سي سييرا 1500

جاءت سييرا 1500 الجديدة بتصميم يعكس الطابع المعروف لشاحنات جي إم سي، مع عدد من اللمسات الخارجية، وتظهر الواجهة الأمامية بشبكة كبيرة الحجم، بينما حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

جي إم سي سييرا 1500

كما زودت بعض الفئات بمخارج عادم رباعية تضيف طابعًا رياضيًا، إلى جانب عجلات جديدة تتناسب مع طبيعة الاستخدام، حيث توفر جي إم سي إطارات طينية بقياس 35 بوصة في بعض النسخ، مع الحفاظ على المساحات المخصصة للتحميل والتخزين في الصندوق الخلفي، الذي يعد من أبرز عناصر الاستخدام لهذه الفئة.

جي إم سي سييرا 1500 ونظام تعليق Multimatic

اعتمدت الشركة في الجيل الجديد على نظام تعليق Multimatic، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الثبات والراحة أثناء القيادة، سواء على الطرق الممهدة أو في البيئات الوعرة، خاصة مع الاستخدامات التي تتطلب السير على تضاريس مختلفة أو سحب الأحمال.

محركات جي إم سي سييرا 1500

توفر جي إم سي سييرا 1500 موديل 2027 بأكثر من خيار لمنظومة الحركة، حيث تعتمد على محركات بنزين V8 ، وتشمل الخيارات محركًا ثماني الأسطوانات بسعة 5.7 لتر، إلى جانب محرك V8 آخر بسعة 6.6 لتر، وكلاهما يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات، وتعتمد جميع المحركات على نظام الدفع الكلي للعجلات

تجهيزات جي إم سي سييرا 1500

شهدت المقصورة الداخلية تحديثات واضحة شملت أنظمة الترفيه والاتصال، حيث زودت السيارة بشاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 16.3 بوصة، كما تأتي السيارة بشاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي بقياس 11.5 بوصة.

وتضم الشاحنة أيضًا نظامًا صوتيًا من Bose Premium Series يتكون من 16 سماعة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وعددًا من الوسائد الهوائية، إلى جانب حزمة متكاملة من تقنيات دعم قائد المركبة التي تساعد على تعزيز مستويات الأمان أثناء القيادة.