سعر جي إم سي جراند أفينيو برو 2026 في الإمارات

كشفت شركة جي ام سي عن طرازها الجديد جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 ، وتنتمي جراند افينيو برو لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا هايلكس ، وفورد رينجر ، وشانجان هانتر ، وإيسوزو ديماكس .

محرك جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026

تحصل سيارة جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2300 تيربو، وتنتج قوة 258 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 80 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026

تأتى سيارة جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 في سوق السيارات بطول 5535 مم، وعرض 2055 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3270 مم .

مواصفات جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026

زودت سيارة جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية، وإضاءة نهارية، ومصابيح خلفية تعمل بالكامل بتقنية الـ LED، وجنوط مقاس 17 بوصة مصنوعة من الألمنيوم عالي الصلابة للأمام والخلف لتتحمل أصعب الصدمات، وبها مرايات خارجية ذكية تدعم الضبط والطي الكهربائي، ومزودة بمؤشرات انعطاف، ونظام تدفئة لإذابة الضباب والماء، وبها لمسات فاخرة من الجلد، وبها مستوى ترفيهي رقمي ينافس السيارات السياحية الفاخرة، وبها مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر .

بالاضافة إلي ان سيارة جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 بها، شاشة معلومات وترفيه ضخمة مقاس 12 بوصة تدعم الاقتران الذكي عبر أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، متصلة بنظام صوتي نقي مكون من 6 سماعات، وبها شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة لعرض كافة بيانات الرحلة وحالة السيارة بوضوح، وبها تكيف هواء إلكتروني متطور يدعم فتحات تكييف خلفية وفلتر متقدم لتنقية الهواء من الغبار والجسيمات الدقيقة بنظام PM 2.5، وبها شاحن لاسلكي سريع للهواتف الذكية في الصف الأول.

سعر جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 99 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة جي ام سي جراند افينيو برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 140 ألف درهم إماراتي .